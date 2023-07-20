Карта мест с лучшими видами на горы

В интернете появилась карта городов с наиболее увлекательными видами на горы. Лучшими оказались города Непала, Франции, Швейцарии и Австрии.

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Как объясняют в посте Reddit, чтобы подготовить карту, потребовалось проанализировать крутизну склона и высоту горных цепей. Чем выше горы и круче склон – тем больше вид.

В лучшие 5 локаций с лучшими видами оказались:

  • Покхара в Непале,
  • Шамони во Франции,
  • Церматт в Швейцарии,
  • Йосемитская долина в Калифорнии,
  • Инсбрук в Австрии.

Автор карты также рекомендует посетить Солт-Лейк-Сити, Ванкувер, Лос-Анджелес и Милан.

Среди самых худших мест для созерцания горных пейзажей:

  • Стамбул,
  • Джидда,
  • Сан-Франциско,
  • Квебек,
  • Мумбаи.

Карта с лучшими и худшими видами на горы / Фото anjali-mehta

Какие виды отдыха сочли наиболее рискованными

Некоторые туристические активности, как пешие походы, люди привыкли считать вполне безопасными для жизни. Но эксперты разобрались со статистикой смертей на отдыхе и составили целый рейтинг опасных занятий.

Туристические эксперты исследовали наиболее опасные для жизни туристические активности. Рейтинг рискованных видов отдыха возглавил горный альпинизм. На второй позиции в рейтинге рискованных занятий для туристов – пещерный дайвинг. Закрывает тройку смертельных активностей вождение автомобиля.