Карта мест с лучшими видами на горы

В интернете появилась карта городов с наиболее увлекательными видами на горы. Лучшими оказались города Непала, Франции, Швейцарии и Австрии.

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Как объясняют в посте Reddit, чтобы подготовить карту, потребовалось проанализировать крутизну склона и высоту горных цепей. Чем выше горы и круче склон – тем больше вид.

В лучшие 5 локаций с лучшими видами оказались:

Покхара в Непале,

Шамони во Франции,

Церматт в Швейцарии,

Йосемитская долина в Калифорнии,

Инсбрук в Австрии.

Автор карты также рекомендует посетить Солт-Лейк-Сити, Ванкувер, Лос-Анджелес и Милан.

Среди самых худших мест для созерцания горных пейзажей:

Стамбул,

Джидда,

Сан-Франциско,

Квебек,

Мумбаи.

Карта с лучшими и худшими видами на горы / Фото anjali-mehta

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