Карта мест с лучшими видами на горы
В интернете появилась карта городов с наиболее увлекательными видами на горы. Лучшими оказались города Непала, Франции, Швейцарии и Австрии.
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Как объясняют в посте Reddit, чтобы подготовить карту, потребовалось проанализировать крутизну склона и высоту горных цепей. Чем выше горы и круче склон – тем больше вид.
В лучшие 5 локаций с лучшими видами оказались:
- Покхара в Непале,
- Шамони во Франции,
- Церматт в Швейцарии,
- Йосемитская долина в Калифорнии,
- Инсбрук в Австрии.
Автор карты также рекомендует посетить Солт-Лейк-Сити, Ванкувер, Лос-Анджелес и Милан.
Среди самых худших мест для созерцания горных пейзажей:
- Стамбул,
- Джидда,
- Сан-Франциско,
- Квебек,
- Мумбаи.
Карта с лучшими и худшими видами на горы / Фото anjali-mehta
Какие виды отдыха сочли наиболее рискованными
Некоторые туристические активности, как пешие походы, люди привыкли считать вполне безопасными для жизни. Но эксперты разобрались со статистикой смертей на отдыхе и составили целый рейтинг опасных занятий.
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