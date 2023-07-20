Всього у цьогорічному рейтингу престижності паспортів 103 місця. Український документ з минулого року піднявся на 4 позиції.

Цікаво Канада дозволить українцям отримати статус постійного мешканця: умови нової програми

Паспорт України на 30 місці

Український закордонний паспорт посів 30 сходинку в міжнародному рейтингу, який відображає зміни в безвізовому режимі країн світу. Цей список показує, наскільки вільно можна подорожувати світом з тим чи іншим громадянством. Україна розділила 30 місце з Гренадою та Сент-Люсією.

Українці сьогодні можуть відвідувати 146 країн світу. За останній рік українці отримали можливість у безвізовому режимі подорожувати до Джибуті, Ізраїлю і Суринаму.

Лідери й аутсайдери

"‎Найсильніший" закордонний паспорт у 2023 році має Сінгапур. Громадяни цієї країни можуть вільно подорожувати до 192 держав. Друге місце розділили три європейські країни – Німеччина, Італія та Іспанія. Їхні резиденти можуть без проблем відвідати 190 держав.

Паспорт Росії в цьому році на 49 місці. Позиція країни-агресорки погіршилась, адже у січні 2022 року РФ була на 46 позиції. Білорусь – на 64 місці.

А три останні сходинки розділили Сирія, Ірак та Афганістан. В останній країні громадяни можуть їздити лише до 27 держав світу.

З повним рейтингом найкращих паспортів ви можете ознайомитись за посиланням.

Індекс паспортів Henley & Partners щокварталу аналізує візові правила 227 держав світу, ранжуючи їх за кількістю країн безвізового в'їзду. Рейтинг укладають понад 10 років у співпраці з Міжнародною асоціацією повітряного транспорту, яка має найбільшу у світі базу туристичної інформації.