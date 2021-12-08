Трудовий мігрант зник у Польщі: українська родина розшукує 21-річного юнака
Джерело:inPoland
Хлопець зі Закарпаття перебував на заробітках у Чехії. 29 листопада він востаннє телефонував рідним вже з Польщі. Відтоді зв'язок з юнаком обірвався.
Ільницькому Юрію Юрійовичу – 21 рік. Трудовий мігрант родом з села Шаян Хустського району.
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Що відомо про зникнення українця в Польщі
Юрій повертався з Чехії. Але 29 листопада о 8 годині ранку він зателефонував матері й повідомив, що знайшов підробіток в Польщі разом з громадянином Чехії. Тоді молодик був у двох годинах їзди до Варшави. Після цього рідні не могли більше з ним зв'язатися.
Оскільки кордон України Юрій не перетинав, швидше за все, зараз він перебуває у Польщі. Відомо, що у сусідній країні в емігранта немає ні родичів, ні знайомих.
Рідні хлопця просять всіх, хто має якусь інформацію про місцеперебування зниклого, повідомити у поліцію. Українця вже шукають Інтерпол та поліція Європської Унії.
Прикмети зниклого:
- зріст 185 сантиметрів;
- спортивна статура;
- овальне обличчя;
- коротке русяве волосся;
- зелено-карі очі;
- невиразний шрам між бровами.
Ільницький Юрій / Фото inPoland