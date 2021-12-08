Ільницькому Юрію Юрійовичу – 21 рік. Трудовий мігрант родом з села Шаян Хустського району.

​Цікаво Унікальна бонусна програма: як заробляти на міжнародних грошових переказах

Що відомо про зникнення українця в Польщі

Юрій повертався з Чехії. Але 29 листопада о 8 годині ранку він зателефонував матері й повідомив, що знайшов підробіток в Польщі разом з громадянином Чехії. Тоді молодик був у двох годинах їзди до Варшави. Після цього рідні не могли більше з ним зв'язатися.

Оскільки кордон України Юрій не перетинав, швидше за все, зараз він перебуває у Польщі. Відомо, що у сусідній країні в емігранта немає ні родичів, ні знайомих.

Рідні хлопця просять всіх, хто має якусь інформацію про місцеперебування зниклого, повідомити у поліцію. Українця вже шукають Інтерпол та поліція Європської Унії.

Прикмети зниклого:

зріст 185 сантиметрів;

спортивна статура;

овальне обличчя;

коротке русяве волосся;

зелено-карі очі;

невиразний шрам між бровами.

Ільницький Юрій / Фото inPoland