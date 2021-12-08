Ильницкому Юрию Юрьевичу – 21 год. Трудовой мигрант родом из села Шаян Хустского района.
Что известно об исчезновении украинца в Польше
Юрий возвращался из Чехии. Но 29 ноября в 8 часов утра он позвонил по телефону матери и сообщил, что нашел подработок в Польше вместе с гражданином Чехии. Тогда молодой человек был в двух часах езды в Варшаву. После этого родные не могли больше с ним связаться.
Поскольку граница Украины Юрий не пересекал, скорее всего, сейчас она находится в Польше. Известно, что в стране у эмигранта нет ни родственников, ни знакомых. Родные парня просят всех, кто знает какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, сообщить в полицию. Украинца уже ищет Интерпол и полиция Европейской Унии.
Приметы пропавшего:
- рост 185 сантиметров;
- спортивное телосложение;
- овальное лицо;
- короткие русые волосы;
- зелено-карие глаза;
- невнятный шрам между бровями.
Ильницкий Юрий / Фото inPoland