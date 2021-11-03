Міграційна юристка Ірина Мазур зауважила, що у лотерею грають не лише ті, хто хоче переїхати у США. А й також багато українців, які вже живуть у цій країні й мають робочі або студентські візи.

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Цим людям варто пам'ятати, що візу вдасться отримати лише у випадку, якщо вони ніколи не порушували умови перебування у США. Наприклад, не працювали нелегально. Адже це буде підставою для відмови у видачі імміграційної візи.

Уважно перевіряйте дані, які вказуєте

За словами Мазур, щороку умови проведення Green Card стають все чіткішими. При цьому, розширюється й перелік підстав, за якими переможця можуть дискваліфікувати. Це стосується насамперед помилок або невідповідностей при заповненні анкети.

Юристка наголосила, що інформація, яку заявник вказує в анкеті, має відповідати його документам. Й додала, що у 2021 році вже зіштовхувалася з випадками, коли люди вписували імена та прізвища не так, як у закордонному паспорті.

Важлива порада:ретельно слідкуйте за своєю електронною поштою. Адже часто повідомлення, особливо якщо приходять з потрібної адреси вперше, потрапляють у папку "Спам".

Проблеми через пандемію COVID-19

Якщо до пандемії коронавірусу найголовнішою у розіграші була саме перемога, то тепер все дещо змінилося. Упродовж останніх 2 років не менш важливо встигнути отримати візу. "Дуже обмежена кількість заявників змогла скористатися візою і в'їхати по своєму виграшу", – пояснила Мазур.

Колективні позови переможців

Щороку американський уряд виділяє конкретну кількість віз для переможців лотереї. Візи "згорають", якщо їх не використати впродовж фіскального року. Два роки поспіль таке траплялось з тисячами віз переможців. Аби захистити своє право потрапити у США, вони подали колективні позови у суд.

У серпні 2020 року суд виніс рішення на користь позивачів та зобов'язав Держдепартамент США видати понад 9 000 віз переможцям лотереї 2020 року. Аналогічне рішення, але з набагато меншою кількістю віз (966) суд ухвалив й щодо позову переможців 2021 року.