Миграционный юрист Ирина Мазур заметила, что в лотерею играют не только те, кто хочет переехать в США. А также многие украинцы, которые уже живут в этой стране и имеют рабочие или студенческие визы.

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Этим людям следует помнить, что визу удастся получить только в том случае, если они никогда не нарушали условия пребывания в США. К примеру, не работали нелегально. Ведь Это будет основанием для отказа в выдаче иммиграционной визы.

Внимательно проверяйте указываемые данные

По словам Мазур, ежегодно условия проведения Green Card становятся все более четкими. При этом расширяется и перечень оснований, из-за которых победителя могут дисквалифицировать. Это касается, прежде всего, ошибок или несоответствий при заполнении анкеты.

Юрист подчеркнула, что информация, которую заявитель указывает в анкете, должна соответствовать его документам. И добавила, что в 2021 году уже сталкивалась со случаями, когда люди вписывали имена и фамилии не так, как в загранпаспорте.

Важный совет: тщательно следите за своей электронной почтой. Ведь часто сообщения, особенно если приходят с нужного адреса впервые, попадают в папку "Спам".

Проблемы из-за пандемии COVID-19

Если до пандемии коронавируса самой главной в розыгрыше была именно победа, то теперь все изменилось. За последние 2 года не менее важно успеть получить визу. "Очень ограниченное количество заявителей смогло воспользоваться визой и въехать по своему выигрышу", – объяснила Мазур.

Коллективные иски победителей

Каждый год американское правительство выделяет конкретное количество виз для победителей лотереи. Визы "сгорают", если их не использовать в течение фискального года. Два года подряд такое случалось с тысячами виз победителей. Чтобы защитить свое право попасть в США, они подали коллективные иски в суд.

В августе 2020 года суд вынес решение в пользу истцов и обязал Госдепартамент США выдать более 9 000 виз победителям лотереи 2020 года. Аналогичное решение, но с гораздо меньшим количеством виз (966) суд принял и по иску победителей 2021 года.