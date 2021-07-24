Різниця між цими словами має передусім часовий характер. Тобто, для мандрівки відповідної тривалості заведено використовувати відповідний термін.

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Значення trip, journey і voyage

Trip – це короткотривала поїздка з конкретною метою. Наприклад, ділова поїздка чи швидка мандрівка для вирішення якихось нагальних справ.

Trip – це коротка поїздка з чітко визначеною ціллю / Фото Unsplash

Journey – це подорож на великі дистанції та протягом тривалого проміжку часу. У цьому випадку мандрівник, швидше за все, планує зупинятися у кількох місцях.

Journey – це довготривала подорож / Фото Unsplash

Voyage – це, як правило, поїздка по воді у віддалене місце. Також так можуть описувати мандрівку з перельотом.

Voyage – це морська подорож / Фото Unsplash