Різниця між цими словами має передусім часовий характер. Тобто, для мандрівки відповідної тривалості заведено використовувати відповідний термін.

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Значення trip, journey і voyage

Trip – це короткотривала поїздка з конкретною метою. Наприклад, ділова поїздка чи швидка мандрівка для вирішення якихось нагальних справ.

What could be better than a business trip to Hawaii?

Що може бути краще, ніж відрядження на Гаваї?

Trip – це коротка поїздка з чітко визначеною ціллю / Фото Unsplash

Journey – це подорож на великі дистанції та протягом тривалого проміжку часу. У цьому випадку мандрівник, швидше за все, планує зупинятися у кількох місцях.

He made a 200-mile journey by bike.

Він проїхав шлях у 200 миль на велосипеді.

Journey – це довготривала подорож / Фото Unsplash

Voyage – це, як правило, поїздка по воді у віддалене місце. Також так можуть описувати мандрівку з перельотом.

On his sea voyage, he didn’t have time to think about work.

Під час морської подорожі він навіть не встигав думати про роботу.

Voyage – це морська подорож / Фото Unsplash

До теми: про те, як вивчити іноземну мову швидко, розповів українець, який знає 6 іноземних мов. 26-річний Назар Задорожний – студент Кентерберійського університету, що в Новій Зеландії. Він володіє англійською, хорватською, сербською, боснійською, польською та білоруською мовами. Хлопець залюбки поділився секретами, як стати поліглотом.