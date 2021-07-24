Разница между этими словами имеет прежде всего временной характер. То есть, для путешествия соответствующей продолжительности принято использовать соответствующий термин.

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Значение trip, journey и voyage

Trip – это кратковременная поездка с конкретной целью. Например, деловая поездка или быстрая прогулка для решения каких-то неотложных дел.

What could be better than a business trip to Hawaii ?

Что может быть лучше, чем командировка на Гавайи?

Trip –это короткая поездка с четко определенной целью / Фото Unsplash

Journey – это путешествие на большие дистанции и в течение длительного промежутка времени. В этом случае путешественник, скорее всего, планирует останавливаться в нескольких местах.

He made a 200-mile journey by bike.

Он проехал путь в 200 миль на велосипеде.

Journey – это долговременное путешествие / Фото Unsplash

Voyage – это, как правило, поездка по воде в отдаленное место. Также так могут описывать путешествие с перелетом.

On his sea voyage, he did not have time to think about work .

Во время морского путешествия он даже не успевал думать о работе.

Voyage – это морское путешествие / Фото Unsplash