Разница между этими словами имеет прежде всего временной характер. То есть, для путешествия соответствующей продолжительности принято использовать соответствующий термин.
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Значение trip, journey и voyage
Trip – это кратковременная поездка с конкретной целью. Например, деловая поездка или быстрая прогулка для решения каких-то неотложных дел.
Trip –это короткая поездка с четко определенной целью / Фото Unsplash
Journey – это путешествие на большие дистанции и в течение длительного промежутка времени. В этом случае путешественник, скорее всего, планирует останавливаться в нескольких местах.
Journey – это долговременное путешествие / Фото Unsplash
Voyage – это, как правило, поездка по воде в отдаленное место. Также так могут описывать путешествие с перелетом.
Voyage – это морское путешествие / Фото Unsplash