За словами хлопця, знання мов дає доступ до ширшого кола інформації, глибшого розуміння культури інших народів та вільного спілкування з мешканцями цікавих країн. На його думку, вивчення мов треба перетворити на хобі. Це дозволить приділяти максимально часу цій справі й при цьому не відчути емоційного виснаження.

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Як Назар Задорожний вивчив першу іноземну мову

Найперше Назар Задорожний опанував англійську. Для цього він максимально оточив себе цією мовою: змінив мову інтерфейсу смартфона, обирав англомовні версії комп'ютерних ігор і фільмів (спочатку з субтитрами) тощо.

Досвід вивчення першої іноземної мови в Назара був успішним. Опираючись на нього, він радить іншим читати іноземною книги та дивитися ті фільми та серіали, з якими люди вже знайомі в українському перекладі. Так нова лексика сприйматиметься значно легше. Назар ділиться, що багато почерпнув з перечитування англійською книг про Гаррі Поттера.

Крім того, всю інформацію в інтернеті він шукав виключно англійською. Це не лише дозволило йому вивчити нові слова, а й значно розширило результати пошуку.

Спочатку я розумів лише третину знайденої інформації. Записував кожне невідоме слово (і не перекладав на українську, а записував його значення англійською), потім обов'язково використовував його у різних реченнях, аби закріпити вивчене,

– розповідає Назар Задорожний.

Тоді хлопець активно користувався сайтом vocabulary.com, де можна записувати всі вивчені слова та практикувати їх.

Ще Назар розповів, що часто розмовляв англійською сам із собою, аби практикувати мову. Пізніше залучив до процесу друзів. Вони почали влаштовувати собі English hour, тобто посиденьки, на яких упродовж години всі мали розмовляти лише англійською. Спочатку це усім здалося складним, але згодом така практика принесла багато користі.

Зрештою, за два роки Назару вдалося добре опанувати англійську. В 11 класі він склав ЗНО на 197,5 балів. Після закінчення школи продовжував поглиблювати свої знання. Деякі правила, каже, відчував уже на інтуїтивному рівні.

Півтора року тому хлопець склав IELTS – отримав 8,5 балів, засвідчивши найвищий рівень володіння англійською C2.



Назар Задорожний / Фото Urban

Як Назар Задорожний вивчив балканські мови

Вивчати хорватську, сербську, боснійську мови Назар вирішив близько чотирьох років тому. Каже, його завжди цікавила історія та культура Балкан, а знання мов дає можливість читати оригінальні тексти й слухати місцеву музику, розуміючи їх.

Пригадую, коли вперше приїхав на Балкани й спробував заговорити з місцевими, мене охопила неймовірна радість від того, що я їх розумів і міг бодай якось висловити свої думки! Щоб вийти на такий рівень, мені знадобилося лише кілька місяців,

– розповідає Назар Задорожний.

Назар Задорожний подорожував Балканами / Фото Urban

Спочатку хлопець вивчив базову граматику та навчитися будувати прості речення. У цьому йому допоміг studyserbian. Також він користувався книгою Bosnian, Croatian, Serbian: a Grammar With Sociolinguistic Commentary (автор – Ronelle Alexander). У підручнику, окрім граматики, запевняє Назар, пояснюють ще й базові відмінності між балканськими мовами. Коли Назар опанував основи, то взявся збільшувати словниковий запас. У цьому йому допомогла музика. Він розбирав текст пісні на окремі слова, виписував їх і вчив. Тоді юнак захоплювався балканськими виконавцями: Djani, Jana, Toma Zdravkovic, MC Stojan, Coby, Connect, Hari Mata Hari, Klinac, Rundek Cargo Trio, Senidah. Збагативши словниковий запас завдяки їхній музиці, він почав ледь не автоматично говорити балканськими мовами.

Назар зазначає, що опанувати хорватську, сербську та боснійську було не дуже складно через те, що ці мови належать до групи слов'янських і є дуже подібними між собою.

З вивченням білоруської та польської, розповідає Назара, було ще легше, бо велика частина їхньої лексики збігається з українською.

Назар Задорожний подорожував Балканами / Фото Urban

Курйози з життя поліглота

Якось ми з друзями проходили кордон із Польщею. Я заговорив до прикордонника якоюсь дикою сумішшю сербської, польської та української мов. Зараз навіть відтворити те не зможу. Бідний дядько дивився на мене й нічого не розумів. Потім я зрозумів, що вивчаючи сербську, я зовсім не практикував польську, і мій мозок наклав нововивчені правила і лексику на старі, породивши це чудовисько,

– ділиться кумедною історією Назар.

Ще один цікавий випадок трапився з хлопцем, коли він подорожував Боснією. Назар обганяв авто попереду і перетнув суцільну смугу. Його зупинила поліція. Хоч тоді він вже добре знав боснійську, вирішив вдати зворотне, аби уникнути штрафу. Поліцейські мовою жестів пояснювали йому правила. Зрештою, таки вирішили відпустити іноземця. Наостанок Назар сказав їм боснійською "хвала", що означає дякую, – і ледь не видав себе цим.

Назар Задорожний подорожував Балканами / Фото Urban

У підсумку Назар Задорожний дав головну пораду, як швидко вивчити будь-яку іноземну мову. На його думку, це головна умова, без якої досягти успіху в опануванні мов, швидше за все, не вдасться.

Вивчення мови через силу ніколи не дасть хорошого і швидкого результату. Щоб все вдалося, треба горіти бажанням опанувати нову мову і ставити перед собою конкретну мету,

– запевняє поліглот.