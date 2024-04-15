Тревел-эксперт признал, что самые популярные курорты Франции, Италии, Испании стоят своих рейтингов. Там действительно есть чем полюбоваться. В то же время туристам, которые любят отдых в относительном спокойствии, стоит обратить свое внимание на другие вау-локации (о них гораздо реже прочитает в туристических путеводителях).

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Какие 5 локаций мира больше всего недооценивают туристы

По словам тревел-эксперта, туристы еще не оценили всю привлекательность Эстонии. Эту страну он называет "европейской мечтой", а столицу – Таллинн – сказочным городом. Путешественник признался, что прогулка по старинным узким улочкам внутри стен крепости как будто телепортировала его в прошлое.



Сказочный Таллинн / Unsplash

Путешественник отметил: Эстонию стоит исследовать. Тогда в эту страну можно влюбиться раз и на всю жизнь.

Как лучшее место для отдыха на Ближнем Востоке тревел-эксперт назвал Оман. Страна – настоящее воплощение восточной сказки.

Прогулявшись по красивому Корнишу, вы пройдете вдоль воды и мимо оживленного Гранд-базара. Еще лучше то, что удивительный Вади-Шаб расположен менее чем в двух часах езды от столицы. Тропа ведет вас узкими ущельями через ручьи и заканчивается сюрреалистическим плаванием по невероятным пещерам,

– рассказал тревел-эксперт.



Оман завораживает / Unsplash

Также тревел-эксперт призывает непременно посетить Намибию. Именно там можно отдохнуть во время лучших в мире сафари. Местные пейзажи – просто фантастика. Лучше – арендовать фургон и поехать наслаждаться неповторимым колоритом Намибии.



Намибия приглашает на лучшие в мире сафари / Unsplash

Также в списке самых недооцененных мест от тревел-эксперта – Шри-Ланка. Она манит туристов фантастическими пейзажами и уникальной культурой. Путешественник отметил, что местные жители – очень дружественные. Они радуются туристам и готовы показывать им живописные уголки.

Еще одним классным направлением для туристов тревел-эксперт назвал Коста-Рику. Обычно туда едут в поисках экстрима и приключений. В то же время путешественник отметил, что страна прекрасно подходит и для семейного отдыха.