У двох польських містах запроваджують безплатний проїзд у громадському транспорті

У Польщі побільшало міст, де місцевим не потрібно платити за проїзд. В одному з них безкоштовний транспорт з'явився з 1 січня 2024 року, а в іншому запрацює з літа.

З нового року громадський транспорт став безкоштовним для жителів міста Ястшембе-Здруй. Якщо точніше, тепер не потрібно платити в автобусах MZK. Раніше безкоштовно у них могли їздити тільки діти, учні та студенти. Тепер проїзд безплатний для усіх, хто має Карту жителя міста Ястшембе-Здруй.

До теми Європейські столиці продовжили безплатний проїзд для українців на 2024 рік: деталі

Польща експериментує з безплатним проїздом

Усі витрати на громадський транспорт покриють з міського бюджету. Це передбачає значні додаткові витрати. На 2024 рік дотація на транспорт в місті Ястшембе-Здруй складає 32 мільйони злотих. Це значно більше, ніж торік, коли виділили 24,3 мільйона злотих.

Місцеві посадовці підтримують це рішення і вважають, що у нього більше переваг, ніж недоліків. Безплатний проїзд може підвищити інтерес до громадського транспорту, що допоможе скоротити кількість автомобілів на дорогах та знизити викиди шкідливих вихлопних газів. Також місцева влада Ястшембе-Здруй сподівається, що зменшення кількості автомобілів означатиме нижчі витрати на ремонт доріг.

Пільги на проїзд тільки для місцевих

Підрахували, що кожен житель міста Ястшембе-Здруй, який користується автобусами, після скасування оплати проїзду може заощадити додатково 1 700 злотих щороку.

Водночас польське місто Колобжег (Західнопоморське воєводство) також готується запровадити безплатний проїзд. Відповідний проєкт рішення збираються проголосувати на найближчій сесії міськради. Влада міста наголошує, що це рішення допоможе заохотити жителів користуватися автобусами й розвантажити дороги міста.

Ймовірно, безкоштовний проїзд в Колобжегу запровадять з 1 червня 2024 року. Щоправда, потрібно буде пред'явити Карту жителя міста. Це означає, що туристи і надалі будуть платити в міських автобусах.

Підрахували, що безкоштовний проїзд у громадському транспорті в Колобжегу зменшить надходження від квитків на 1 мільйон злотих. Але влада курортного міста готова піти на такий крок. Специфіка громадського транспорту Колобжега в тому, що 80% надходжень від продажу квитків на автобуси припадають саме на літній сезон.

Французьке місто з безплатним громадським транспортом

Місто Монпельє повністю перейшло на безплатний транспорт. Це найбільший французький мегаполіс, який може похвалитися такою схемою. Тестували ці нововведення ще з 2020 року.

Останні 3 роки проїзд був безкоштовним у вихідні, а з 2021 року ініціативу поширили і на будні для осіб віком до 18 і старше 65 років. А тепер всі місцеві жителі можуть скористатися безплатним проїздом у міських автобусах та трамваях.