Так, з 21 грудня французький Монпельє повністю перейшов на безплатний транспорт. Тестували його, до речі, ще з 2020 року.

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Монпельє зробив транспорт безкоштовним

У Монпельє на півдні Франції 21 грудня запустили безкоштовний громадський транспорт. Це найбільший французький мегаполіс, який може похвалитися такою схемою.

Останні 3 роки транспорт був безкоштовним у вихідні, а з 2021 року поширили це і на будні для осіб віком до 18 і старше 65 років. Наразі схему розширили – місцеві тепер можуть скористатися безплатним проїздом у міській автобусній та трамвайній мережі.

Запроваджуючи безкоштовний транспорт, ми сміливо беремо велику міру соціальної справедливості, прогресу, який працює на екологічний перехід,

— написав мер Монпельє Міхаель Делафосс.

Влада сподівається, що проєкт підвищить мобільність мешканців регіону, скоротить викиди та зменшить забруднення.

Наступний етап – робота над створенням нових велосипедних смуги та екозон. Глобальна мета міста – досягти нульового рівня викидів.

Де ще є безкоштовний транспорт у Франції?

Монпельє далеко не першопроходець. Фактично, французькі міста почали впроваджувати такі схеми після децентралізації управління транспортом у 2015 році. Проте більшість із них мають менш як 150 000 жителів.

З майже 200 000 мешканців Дюнкерк є найбільшим містом, яке наразі запровадило безкоштовний транспорт. Після запровадження безплатних автобусних маршрутів у 2018 році кількість пасажирів зросла в середньому на 85%.

У Франції роблять проїзд у громадському транспорті безкоштовним / Фото Unsplash

Загалом у Франції 39 територій мають подібні схеми, включаючи передмістя Марселя Обань, портове місто Кале та західну комуну Ньор. При цьому Монпельє стало найбільшим містом, де прийнято таку схему.

Париж хоче збільшити туристичний збір з готелів

Паризькі готельєри стурбовані новою ініціативою влади міста. Мовиться про різке збільшення зборів з туристів на проживання під час Олімпійських ігор.

Уряд заявив, що підвищення туристичного збору на 200% допоможе фінансувати громадський транспорт. Які будуть суми податків – читайте за посиланням!