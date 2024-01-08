С нового года общественный транспорт стал бесплатным для жителей города Ястшембе-Здруй. Если точнее, теперь им не нужно платить в автобусах MZK. Раньше бесплатно в них могли ездить только дети, ученики и студенты. Теперь проезд бесплатный для всех, у кого есть Карта жителя города Ястшембе-Здруй.

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Польша экспериментирует с бесплатным проездом

Все расходы на общественный транспорт возместят из городского бюджета. Это подразумевает значительные дополнительные затраты. На 2024 год дотация на транспорт в Ястшембе-Здруе составляет 32 миллиона злотых. Это значительно больше, чем в прошлом году, когда было выделено 24,3 миллиона злотых.

Местные чиновники поддерживают это решение и считают, что у него больше преимуществ, чем недостатков. Бесплатный проезд может повысить интерес к общественному транспорту, что поможет сократить количество автомобилей на дорогах и снизить выбросы вредных выхлопных газов. Также местные власти Ястшембе-Здруй надеются, что уменьшение количества автомобилей будет означать более низкие затраты на ремонт дорог.

Подсчитали, что каждый житель города Ястшембе-Здруй, пользующийся автобусами, после отмены оплаты проезда может сэкономить дополнительно 1 700 злотых ежегодно.

Льготы на проезд только для местных

В то же время, польский город Колобжег (Западнопоморское воеводство) также готовится ввести бесплатный проезд. Соответствующий проект решения намерены проголосовать на ближайшей сессии горсовета. Власти города подчеркивают, что это решение поможет привлечь жителей пользоваться автобусами и разгрузить дороги города.

Вероятно, бесплатный проезд в Колобжеге будет введен с 1 июня 2024 года. Правда, нужно будет предъявить Карту жителя города. Это значит, что туристы и дальше будут платить в городских автобусах.

Подсчитали, что бесплатный проезд в общественном транспорте в Колобжеге снизит поступления от билетов на 1 миллион злотых. Но власти курортного города готовы пойти на такой шаг. Специфика общественного транспорта Колобжега в том, что 80% поступлений от продажи билетов на автобусы приходится именно на летний сезон.

Французский город с бесплатным общественным транспортом

Город Монпелье полностью перешел на бесплатный транспорт. Это самый крупный французский мегаполис, который может похвастаться такой схемой. Тестировали эти новшества еще с 2020 года.

Последние 3 года проезд был бесплатным в выходные, а с 2021 года инициативу распространили и на будни для лиц до 18 и старше 65 лет. Теперь все местные жители могут воспользоваться бесплатным проездом в городских автобусах и трамваях.