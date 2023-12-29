Автобус оборудуют системой автоматизированного вождения, специальным радаром, 3D-фонарями, камерами, дисплеями и ультразвуком. Больше о необычном транспорте — дальше в материале.

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Электроавтобус будет курсировать по центру Берлина

Его запуск намечен на весну 2024 года. Электроавтобус будут тестировать на оцифрованном маршруте между площадями Аденауэр-Плац и Эрнст-Ройтер-Плац по направлению к Бранденбургским воротам. В первые несколько месяцев автобусом все же будет управлять водитель. Это нужно для проверки безопасности.

Проект беспилотного автобуса MAN "BeIntelli" был разработан совместно с Техническим университетом Берлина. Позже предприятие Man Truck & Bus планирует запустить серию таких беспилотных автобусов к 2030 году.

Интересно, что беспилотный автобус служит цифровым хабом с мониторами, на которых будут рассказывать пассажирам о навыках вождения и технологии.

Первый беспилотный электрический автобус вышел на маршрут в Испании в 2021 году. 12-метровый автобус выглядит обычно и вмещает 60 пассажиров. Он курсирует в городе Малага между центром и портом. Длина его маршрута – 8 километров. За день автобус совершает шесть таких поездок.

В Стокгольме должны запустить "летающие" паромы

В столице Швеции тестируют особые "летающие" паромы. Их могут ввести в эксплуатацию уже в следующем году. Этот электрический транспорт должен сократить время поездки в Стокгольм в два раза.

Такие паромы работают благодаря подводным крыльям, поднимающим корабль над водой на скорости. Судно не создает шума и волн. Важно, что эти паромы работают на электричестве, поэтому экологичны.

"Летающий" паром может перевозить по 30 пассажиров. Их хотят сделать частью общественного транспорта Стокгольма.