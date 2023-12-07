"Літаючий" електричний пором має скоротити час подорожі до Стокгольма вдвічі. Компанія Candela Technology отримала значні інвестиції та підтримку з боку шведського уряду, у 2023 році компанія співпрацює зі Стокгольмом для дев'ятимісячного випробування пасажирських перевезень.

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У Стокгольмі наступного року можуть запустити "літаючі" пороми

Пороми працюють за принципом суден із підводними крилами. Останні здатні підіймати корабель над водою при досягненні певної швидкості. Це дозволяє не створювати шуму та хвиль. До того ж використовують такі судна електрику, а отже, виходять екологічнішими.

Жоден інший корабель не має такої активної електронної стабілізації. Політ на борту P-12 у бурхливому морі більше схожий на сучасний експрес, ніж на човні: він тихий, плавний і стабільний,

– говорить Ерік Еклунд, віцепрезидент комерційних суден Candela.

Candela P-12 – це "літаючий пором" на 30 пасажирів. Їх хочуть зробити частиною громадського транспорту Стокгольма.

У Стокгольмі мають запустити "літаючі" пороми / Фото Candela Technology

Як Стокгольм планує зробити морські подорожі масовими?

Морський транспорт уже є найпопулярнішим громадським транспортом Стокгольма, але його обслуговує флот із понад 70 відносно неефективних човнів з дизельним двигуном.

Ґустав Хеммінг, віцепрезидент Регіональної виконавчої ради в Стокгольмі, який відповідає за морський громадський транспорт, називає P-12 змінним у порівнянні з наявними варіантами. Він каже, що потрібна нова технологія, яка є кращою для приміських поромів. Тому що сьогодні вони дуже привабливі, але не дуже розвинені.

Такий вигляд матимуть пороми / Фото Candela Technology

Рада округу Стокгольма також прагне допомогти, оскільки нещодавно вирішила взяти більш активну участь у тестуванні та підтримці нових технологій громадського транспорту.

Борт "літаючих" поромів / Фото Candela Technology

Нова пропозиція полягає в тому, щоб замінити поточну пару дизельних суден на 200 осіб принаймні п'ятьма човниками P-12. Замість двох відправлень на день шаттл P-12 відправлятиметься кожні 11 хвилин. Цей план також призведе до 60% зниження витрат порівняно з поточними суднами.