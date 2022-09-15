ТОП-5 міст Іспанії, де жити найдешевше

Зараз інфляція сильно вдарила по Іспанії, і громадяни країни бачать, як швидко зростає вартість життя. Компанія Kelisto оприлюднила рейтинг іспанських міст, мешканці яких щомісяця витрачають найменше грошей на основні потреби.

Так, фахівці компанії Kelisto, що займається порівнянням цін, з'ясували, які міста Іспанії є найдешевшими для життя. Ця інформація може слугувати шпаргалкою не лише для самих іспанців, а й для іноземців, які планують переїхати до країни. Перелік найдоступніших міст сформували відповідно до балансу між зарплатами та вартістю життя в кожному обраному населеному пункті.

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Де найдешевше жити в Іспанії

Паленсія

Це місто розташоване за 240 кілометрів від Мадрида. В однойменній провінції проживає лише 80 тисяч осіб. І їх витрати на 30% менші, ніж у середньому по країні. Наприклад, оренда квартири з однією спальнею в самому центрі міста коштуватиме 438 євро на місяць. А витрати на електроенергію, опалення, воду, вивіз сміття – 128 євро. На громадський транспорт за місяць піде ще близько 15 євро.

Мелілья

Це іспанське місто розташоване на середземноморському узбережжі Африки. Витрати тут у середньому на 17% менше, ніж загалом у країні. Оренда 85-метрової квартири коштуватиме 680 євро на місяць. Плюс 138 євро на газ, світло та інші базові витрати.

Луго (Галісія)

У цьому місті загальні витрати теж приблизно на 17% нижчі, ніж в інших регіонах. Оренда квартири площею 85 квадратних метрів – 815 євро. Комуналка та інші витрати потягнуть ще 160 євро.

Логроньо (Ріоха) та Теруель (Арагон)

Замикають ТОП-5 одразу два іспанських міста. Тут усі витрати на одну особу щомісяця становлять від 1000 до 1200 євро.