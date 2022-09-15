Так, специалисты компании Kelisto, занимающейся сравнением цен, выяснили, какие города Испании являются самыми дешевыми для жизни. Эта информация может служить шпаргалкой не только для самих испанцев, но и для иностранцев, планирующих переехать в страну. Список самых доступных городов сформировали в соответствии с балансом между зарплатами и стоимостью жизни в каждом выбранном населенном пункте.
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Где самое дешевое жить в Испании
Поленсия
Этот город расположен в 240 километрах от Мадрида. В одноименной провинции проживает всего 80 тысяч человек. И их расходы на 30% меньше, чем в среднем по стране. К примеру, аренда квартиры с одной спальней в самом центре города будет стоить 438 евро в месяц. А расходы на электроэнергию, отопление, воду, вывоз мусора – 128 евро. На общественный транспорт за месяц уйдет еще около 15 евро.
Мелилья
Этот испанский город расположен на средиземноморском побережье Африки. Расходы здесь в среднем на 17% меньше, чем в целом по стране. Аренда 85-метровой квартиры обойдется в 680 евро в месяц. Плюс 138 евро на газ, свет и другие базовые расходы.
Луго (Галисия)
В этом городе общие расходы тоже примерно на 17% ниже, чем в других регионах. Аренда квартиры площадью 85 квадратных метров – 815 евро. Коммуналка и другие расходы потянут еще 160 евро.
Логроньо (Риоха) и Теруэль (Арагон)
Замыкают ТОП-5 сразу два испанских города. Здесь все расходы на одного человека ежемесячно составляют от 1000 до 1200 евро.