Так, специалисты компании Kelisto, занимающейся сравнением цен, выяснили, какие города Испании являются самыми дешевыми для жизни. Эта информация может служить шпаргалкой не только для самих испанцев, но и для иностранцев, планирующих переехать в страну . Список самых доступных городов сформировали в соответствии с балансом между зарплатами и стоимостью жизни в каждом выбранном населенном пункте.

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Где самое дешевое жить в Испании

Поленсия

Этот город расположен в 240 километрах от Мадрида. В одноименной провинции проживает всего 80 тысяч человек. И их расходы на 30% меньше, чем в среднем по стране. К примеру, аренда квартиры с одной спальней в самом центре города будет стоить 438 евро в месяц. А расходы на электроэнергию, отопление, воду, вывоз мусора – 128 евро. На общественный транспорт за месяц уйдет еще около 15 евро.

Мелилья

Этот испанский город расположен на средиземноморском побережье Африки. Расходы здесь в среднем на 17% меньше, чем в целом по стране. Аренда 85-метровой квартиры обойдется в 680 евро в месяц. Плюс 138 евро на газ, свет и другие базовые расходы.

Луго (Галисия)

В этом городе общие расходы тоже примерно на 17% ниже, чем в других регионах. Аренда квартиры площадью 85 квадратных метров – 815 евро. Коммуналка и другие расходы потянут еще 160 евро.

Логроньо (Риоха) и Теруэль (Арагон)