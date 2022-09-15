Так, фахівці компанії Kelisto, що займається порівнянням цін, з'ясували, які міста Іспанії є найдешевшими для життя. Ця інформація може слугувати шпаргалкою не лише для самих іспанців, а й для іноземців, які планують переїхати до країни. Перелік найдоступніших міст сформували відповідно до балансу між зарплатами та вартістю життя в кожному обраному населеному пункті.

І ще Як сортувати сміття в Польщі: основні правила та поради

Де найдешевше жити в Іспанії

Паленсія

Це місто розташоване за 240 кілометрів від Мадрида. В однойменній провінції проживає лише 80 тисяч осіб. І їх витрати на 30% менші, ніж у середньому по країні. Наприклад, оренда квартири з однією спальнею в самому центрі міста коштуватиме 438 євро на місяць. А витрати на електроенергію, опалення, воду, вивіз сміття – 128 євро. На громадський транспорт за місяць піде ще близько 15 євро.

Мелілья

Це іспанське місто розташоване на середземноморському узбережжі Африки. Витрати тут у середньому на 17% менше, ніж загалом у країні. Оренда 85-метрової квартири коштуватиме 680 євро на місяць. Плюс 138 євро на газ, світло та інші базові витрати.

Луго (Галісія)

У цьому місті загальні витрати теж приблизно на 17% нижчі, ніж в інших регіонах. Оренда квартири площею 85 квадратних метрів – 815 євро. Комуналка та інші витрати потягнуть ще 160 євро.

Логроньо (Ріоха) та Теруель (Арагон)

Замикають ТОП-5 одразу два іспанських міста. Тут усі витрати на одну особу щомісяця становлять від 1000 до 1200 євро.