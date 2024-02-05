У топі паризьких історій – "Емілі у Парижі" від Netflix. Однак багато хто вже встигнув переглянути усі сезони. Тоді терміново потрібні нові серіали про місто вогнів та кохання.

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Топ серіалів з атмосферою Парижа

"Берлін" від Netflix

Серіал з всесвіту "Паперового будинку". Якщо після його перегляду, глядачі мріяли про мандрівку до Мадрида, після "Берліна" хочеться залишити все й терміново вирушати до Парижа.

Сюжет: геній злодійського світу Берлін збирає команду, аби здійснити одне з наймасштабніших пограбувань століття. Мета – винести з аукціонного будинку Парижа коштовностей на 44 мільйони євро.

Без сумніву, можна сказати, що Париж – один з головних героїв серіалу. Разом з Берліном та його командою глядачі можуть, зокрема:

зустріти ранок на Монмартрі;

посидіти у ресторані на даху з краєвидом на Ейфелеву вежу;

спуститися у катакомби Парижа;

відвідати романтичний пікнік на березі Сени.

До слова, серіал упродовж декількох тижнів очолював рейтинги переглядів серед українських глядачів та глядачок.

Паризька історія Берліна: дивіться відео

"Люпен" від Netflix

Ще один серіал, який закохує у Париж. В епіцентрі історії – благородний грабіжник Ассан Діоп, який вирішує помститися за зруйноване життя свого батька. Цікаво, що Діоп надихається історією іншого благородного грабіжника – Арсена Люпена, який став культовим літературним героєм для Франції.

Насамперед головний герой запросить своїх глядачів до Лувра. А тоді поведе на прогулянку до Люксембурзького саду й почекає, доки глядачі оберуть сувеніри на легендарному паризькому "блошиному ринку". Також родзинкою історії стане мандрівка до Етрети – одного з наймальовничіших куточків Нормандії.

Пригоди Люпена у Парижі: дивіться відео

"Вбиваючи Еву" від BBC America

Перед глядачами розгортається драматичне протистояння Єви, яка працює у Мі-5, та Вілланель – найманої вбивці, яка через власну невловимість стає легендою кримінального світу.

"Вбиваючи Єву": дивіться відео

Зйомки серіалу проходили у багатьох європейських столицях. Однак Париж став особливим місто для Вілланель, адже саме там дівчина вирішила оселитися. Тому милуватися кремовими вуличками, залитими золотим світлом – must have.