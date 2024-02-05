В топе парижских историй – "Эмили в Париже" от Netflix. Однако многие уже успели пересмотреть все сезоны. Тогда срочно нужны новые сериалы о городе огней и любви.

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Топ сериалов с атмосферой Парижа

"Берлин" от Netflix

Сериал из вселенной "Бумажного дома". Если после его просмотра, зрители мечтали о путешествии в Мадрид, то после "Берлина" хочется оставить все и срочно отправляться в Париж.

Сюжет: гений воровского мира Берлин собирает команду, чтобы осуществить одно из самых масштабных ограблений века. Цель – вынести из аукционного дома Парижа драгоценностей на 44 миллиона евро.

Без сомнения, можно сказать, что Париж – один из главных героев сериала. Вместе с Берлином и его командой зрители могут, в частности:

встретить утро на Монмартре;

посидеть в ресторане на крыше с видом на Эйфелеву башню;

спуститься в катакомбы Парижа;

посетить романтический пикник на берегу Сены.

К слову, сериал на протяжении нескольких недель возглавлял рейтинги просмотров среди украинских зрителей и зрительниц.

Парижская история Берлина: смотрите видео

"Люпен" от Netflix

Еще один сериал, который влюбляет в Париж. В эпицентре истории – благородный грабитель Ассан Диоп, который решает отомстить за разрушенную жизнь своего отца. Интересно, что Диоп вдохновляется историей другого благородного грабителя – Арсена Люпена, который стал культовым литературным героем для Франции.

Первым делом главный герой пригласит своих зрителей в Лувр. А потом поведет на прогулку в Люксембургский сад и подождет, пока зрители выберут сувениры на легендарном парижском "блошином рынке". Также изюминкой истории станет путешествие в Этрету – один из самых живописных уголков Нормандии.

Приключения Люпена в Париже: смотрите видео

"Убивая Еву" от BBC America

Перед зрителями разворачивается драматическое противостояние Евы, которая работает в Ми-5, и Вилланель – наемной убийцы, которая из-за собственной неуловимости становится легендой криминального мира.

"Убивая Еву": смотрите видео

Съемки сериала проходили во многих европейских столицах. Однако Париж стал особенным город для Вилланель, ведь именно там девушка решила поселиться. Поэтому любоваться кремовыми улочками, залитыми золотым светом – must have.