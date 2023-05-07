Чисте повітря і корисна їжа: які міста визнали найздоровішими у світі

Британські журналісти склали рейтинг найздоровіших міст світу. Для цього проаналізували клімат, рівень забрудненості повітря, якість води та продуктів. Хто очолив список і де можна відпочити із користю для здоров'я, розповідаємо далі.

Найбільш сприятливі умови для життя та відпочинку виявились одразу у двох містах. У рейтингу найздоровіших перше місце розділили Стокгольм (Швеція) та Фару (Португалія). За висновками експертів, саме вони є лідерами із найнижчим рівнем забруднення повітря і найвищим рівнем щастя серед мешканців.

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Які міста очолити рейтинг найздоровіших у світі

Столиця Швеції очолила рейтинг завдяки прекрасній системі харчування. Журналісти підкреслили, що місцеві мешканці мають доступ до різноманітних свіжих продуктів, особливо риби. Крім цього, Стокгольм – надзвичайно зелене місто з високою якістю повітря. Відтак жителі мають можливість часто прогулюватися та займатися спортом просто неба.

Поруч зі Стокгольмом на верхівці рейтингу опинилося ще одне місто – Фару, що у Португалії. Сприятливі погодні умови, мальовничі пляжі та місцева кухня, яка пропонує розмаїття свіжих овочів та фруктів, робить локацію ідеальною для життя та відпочинку.

Фару в Португалії: комфортний клімат і чудове харчування / Фото Moving To Portugal

Помірний клімат та розмірений темп життя вивів на третє місце фінське місто Гельсінкі. До речі, Фінляндія вже не перший рік потрапляє до списків найщасливіших країн світу.

Також до цьогорічного рейтингу найздоровіших потрапили аж три міста Іспанії. Кожне з них заслуговує на вашу увагу, якщо ви бажаєте відпочити з користю для здоров'я і душі.

Загалом десятка найздоровіших міст світу у 2023 році має такий вигляд:

1-2. Стокгольм (Швеція) / Фару (Португалія),

3. Гельсінкі (Фінляндія),

4. Мадрид (Іспанія),

5. Рейк'явік (Ісландія),

6. Тель-Авів (Ізраїль),

7. Лас-Вегас (США),

8. Лісабон (Португалія),

9. Малага (Іспанія),

10. Севілья (Іспанія).

Нагадаємо, раніше ресурс Instant Offices назвав 10 найкращих міст світу для цифрових кочівників. Рейтинг очолив Лісабон (Португалія). Експерти відзначили велику кількість коворкінгів, понад 7 000 точок доступу Wi-Fi, теплий клімат і приморське розташування.