Наиболее благоприятные условия для жизни и отдыха оказались сразу в двух городах. В рейтинге самых здоровых первое место разделили Стокгольм (Швеция) и Фару (Португалия). По выводам экспертов, именно они являются лидерами из-за низкого уровня загрязнения воздуха и высокого уровня счастья среди жителей.
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Какие города возглавили рейтинг самых здоровых в мире
Столица Швеции попала в лидеры рейтинга благодаря прекрасной системе питания. Журналисты подчеркнули, что местные жители имеют доступ к разнообразным свежим продуктам, особенно рыбе. Кроме этого, Стокгольм – очень зеленый город с высоким качеством воздуха. Поэтому жители могут часто прогуливаться и заниматься спортом под открытым небом.
Рядом со Стокгольмом на верхушке рейтинга оказался еще один город – Фару в Португалии. Благоприятные погодные условия, живописные пляжи и местная кухня, которая предлагает разнообразие свежих овощей и фруктов, делает локацию идеальной для жизни и отдыха.
Фару в Португалии: комфортный климат и отличное питание / Фото Moving To Portugal
Умеренный климат и спокойный темп жизни вывел на третье место финский город Хельсинки. Кстати, Финляндия уже не первый год попадает в списки самых счастливых стран мира.
Также в рейтинг здоровых попали три города Испании. Каждый из них заслуживает вашего внимания, если вы хотите отдохнуть с пользой для здоровья и души.
В целом десятка самых здоровых городов мира в 2023 году выглядит так:
1-2. Стокгольм (Швеция) / Фару (Португалия),
3. Хельсинки (Финляндия),
4. Мадрид (Испания),
5. Рейкьявик (Исландия),
6. Тель-Авив (Израиль),
7. Лас-Вегас (США),
8. Лиссабон (Португалия),
9. Малага (Испания),
10. Севилья (Испания).