У Фінляндії з'явився додаток для порожніх будинків: нагадує "Tinder"
Джерело:talomaalta.fi
Фіни придумали мобільний додаток, який допомагає "поєднати" власників вільних будинків і тих, хто якраз шукає житло. Так сподіваються привабити молодь і оживити села.
У Фінляндії запустили додаток, який знаходить нових мешканців для порожніх будинків у сільській місцевості. Потенційні орендарі можуть переглянути вільні варіанти з фото і переїхати в будиночок своєї мрії.
Цікаво: На курорті за системою "все включено": найщасливіша країна світу запускає майстер-класи з щастя
Хто шукає – знайде
Так Фінляндія сподівається залучити нових мешканців до сільської місцевості і оживити передмістя. Сервіс TALO MAALTA дещо нагадує популярний додаток для знайомств – Tinder. Власники будинків розміщують у профілі фото житла, а майбутні орендарі – описують, що саме вони шукають. Якщо між першими та другими трапляється "збіг", з'являється можливість почати діалог та обговорити деталі.
До речі, деякі будинки у Фінляндії пропонують навіть безкоштовно. Власники лише просять стежити за ділянкою та підтримувати порядок у домі.
Сервіс поки працює лише фінською мовою. Але подивитися, які будинки шукають своїх щасливих власників, заради цікавості можна на сайті.Нещодавно Фінляндію вже вшосте визнали найщасливішою країною в світі. Тут комфортно та безпечно для туристів. Ви можете в цьому переконатися і дізнатися про 6 головних причин відвідати Фінляндію.