Фінляндія залишається країною із найщасливішим населенням на нашій планеті. Вона посідає перше місце вже шостий рік поспіль. Таких висновків дійшли автори щорічного Глобального звіту про щастя. Що ж у Фінляндії такого особливого, що її жителі так радіють життю – дізнаєтесь далі.

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Фіни почуваються такими щасливими не лише через високий дохід, хороше психічне та фізичне здоров'я. Важливо, що вони мають сильне почуття довіри один до одного і дуже низький рівень корупції. Тому туристи у Фінляндії почуваються надзвичайно комфортно – країна є безпечною для подорожей, а її населення – тепле та привітне.

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Краєвиди, від яких перехоплює подих

Туристи дуже цінують незаймані ландшафти Фінляндії. Краєвиди тут надзвичайно різноманітні: від засніжених соснових дерев, скелястих гір і до яскраво-зелених пагорбів. У Фінляндії є 39 національних парків, які можна записати в свій план подорожі. Також люди приїздять з усього світу, щоб порибалити на мальовничому озері Саймаа.

Звичайно, головною туристичною принадою Фінляндії є можливість побачити захоплююче Північне сяйво. Туристи з усіх куточків планети намагаються "‎вполювати" його і зафіксувати на фото.

Рідкісне Північне сяйво / Фото Pixabay

Смачна їжа

Можливо, ви ніколи не чули про коронні страви фінської кухні. Але це зовсім не означає, що вона не варта вашої уваги. Кухарі у Фінляндії зосереджені на використанні свіжих місцевих інгредієнтів. Особливо риби, адже у країні величезна кількість чистих озер для вилову.

Гравлакс (солона рибна закуска) і соте з північного оленя – найпопулярніші місцеві страви.

Сучасна архітектура

Любителям прогресивного мінімалізму сподобається у Фінляндії. Місцеві архітектори надихаються природними ландшафтами країни і втілюють їх у сучасні дизайни. Тут дуже шанують проєкти місцевого архітектора Алвара Аалто, яскравого представника скандинавського мінімалізму.

Мінімалізм Алвара Аалто в архітектурі / Фото Pixabay

Захоплюючий Гельсінкі

Столиця держави є її найбільш густонаселеним містом. Існує стереотип, що Фінляндія – віддалена, тиха країна, але Гельсінкі повністю його руйнує. Це не лише ідеальне місто, щоб насолодитись культурною спадщиною країни, але і відчути бурхливе нічне життя, познайомитись з сучасним мистецтвом та музикою Фінляндії. До речі, ви знали, що саме Фінляндія є світовою столицею хеві-металу?

Казкова Лапландія

І дорослі, і діти можуть однаково насолодитися розвагами в Селищі Санта-Клауса (фіни його називають Йоулупуккі). Тут можна прокататися на санчатах, запряжених хаскі чи північними оленями, а якщо ви готові до гострих відчуттів – здійснити сафарі на снігоходах.

Лапландія приголомшить сніговими пейзажами. Кіттіля вважається одним із найкращих гірськолижних курортів: справжній рай для лижників та сноубордистів.

Засніжена Лапландія / Фото Unsplash

Культура сауни

Фінську самобутність складно уявити без сауни. Концепція "‎культури сауни" у Фінляндії базується не лише на очищенні тіла, але і розуму. Майже 90% фінів ходять в сауну хоча б раз на тиждень.

Найщасливіша країна в світі готова знову приймати туристів після тривалої пандемії. Тут більш популярний зимовий туризм, але Фінляндія прекрасна у будь-яку пору року. Вона гарантовано зачарує вас своєю особливою північною красою, екологічністю, якісним сервісом і надзвичайними пейзажами.