В Финляндии запустили приложение, которое находит новых жителей для пустых домов в сельской местности. Потенциальные арендаторы могут посмотреть свободные варианты с фото и переехать в домик своей мечты.

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Кто ищет – найдет

Так Финляндия надеется привлечь новых жителей в сельскую местность и оживить пригород. Сервис TALO MAALTA напоминает популярное приложение для знакомств – Tinder. Владельцы домов размещают в профиле фото жилья, а будущие арендаторы – описывают, что именно они ищут. Если между первыми и вторыми происходит "совпадение", появляется возможность начать диалог и обсудить детали.

Кстати говоря, некоторые дома в Финляндии предлагают даже бесплатно. Владельцы просят следить за участком и поддерживать порядок в доме.

Сервис пока работает только на финском языке. Но посмотреть, какие дома ищут своих счастливых жителей, ради любопытства можно на сайте.

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