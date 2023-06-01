У Фінляндії запустили додаток, який знаходить нових мешканців для порожніх будинків у сільській місцевості. Потенційні орендарі можуть переглянути вільні варіанти з фото і переїхати в будиночок своєї мрії.
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Хто шукає – знайде
Так Фінляндія сподівається залучити нових мешканців до сільської місцевості і оживити передмістя. Сервіс TALO MAALTA дещо нагадує популярний додаток для знайомств – Tinder. Власники будинків розміщують у профілі фото житла, а майбутні орендарі – описують, що саме вони шукають. Якщо між першими та другими трапляється "збіг", з'являється можливість почати діалог та обговорити деталі.
До речі, деякі будинки у Фінляндії пропонують навіть безкоштовно. Власники лише просять стежити за ділянкою та підтримувати порядок у домі.
Сервіс поки працює лише фінською мовою. Але подивитися, які будинки шукають своїх щасливих власників, заради цікавості можна на сайті.