У Фінляндії запустили додаток, який знаходить нових мешканців для порожніх будинків у сільській місцевості. Потенційні орендарі можуть переглянути вільні варіанти з фото і переїхати в будиночок своєї мрії.

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Хто шукає – знайде

Так Фінляндія сподівається залучити нових мешканців до сільської місцевості і оживити передмістя. Сервіс TALO MAALTA дещо нагадує популярний додаток для знайомств – Tinder. Власники будинків розміщують у профілі фото житла, а майбутні орендарі – описують, що саме вони шукають. Якщо між першими та другими трапляється "‎збіг", з'являється можливість почати діалог та обговорити деталі.

До речі, деякі будинки у Фінляндії пропонують навіть безкоштовно. Власники лише просять стежити за ділянкою та підтримувати порядок у домі.

Сервіс поки працює лише фінською мовою. Але подивитися, які будинки шукають своїх щасливих власників, заради цікавості можна на сайті.

Нещодавно Фінляндію вже вшосте визнали найщасливішою країною в світі. Тут комфортно та безпечно для туристів. Ви можете в цьому переконатися і дізнатися про 6 головних причин відвідати Фінляндію.