Термін дії закордонних паспортів України дозволили продовжити на тлі війни

В умовах війни чимало українців намагаються знайти прихисток за межами нашої країни. І тим, у кого термін дії закордонного паспорта добігає кінця, у Кабінеті міністрів пішли назустріч.

Так, у Державній міграційній службі України повідомили про продовження терміну дії паспорту для перетину кордону на 5 років з 1 березня поточного року. Таку постанову ухвалив Кабінет міністрів на тлі зухвалої повномасштабної війни Росії проти України та введеним воєнним станом.

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Крім цього, у відомстві зазначили, що у свій документ батьки чи законний опікун можуть вклеїти фото дітей. Потрібно також вказати й їхні персональні дані. Це засвідчить особу дітей та підтвердить громадянство України.

Продовження строку дії паспортів, вклеювання фотокарток дитини до паспортів батьків або законних представників, здійснюють територіальні органи/територіальні підрозділи ДМС, а також посольства та консульські установи України, – йдеться у повідомленні.

До слова, на сайтах чи сторінках Держаної міграційної служби України у соцмережах ви зараз не знайдете адрес підрозділів. Їх прибрали задля безпеки, оскільки ворог підступний і, можливо, серед планів окупантів є й отримання конфіденційної інформації про наших громадян.

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