Про це повідомив чеський політик Петро Фіала. Глава чеського уряду також наголосив, що ця цифра буде збільшуватися, і до цього слід бути готовими.

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У Чехії з розумінням ставляться до біженців з України

За словами Петра Фіала, через напад Росії на Україну в Чехії почалася значна хвиля міграції. За останні дні та години до країни приїхало понад 20 000 людей, переважно це мами з дітьми. У країні з розумінням ставляться до біженців та готові їх приймати.

Для допомоги українцям в Чехії створили спеціальний сайт, що координує всі процеси. Також було створено цілодобову телефонну лінію для громадян України, щоб вони могли отримувати ключову інформацію, яка їм потрібна для орієнтації в новій країні.

У кожному регіоні, додав Петра Фіала, будуть діяти центри допомоги біженцям. Там можна буде отримати всі необхідні послуги: від реєстрації до медичного огляду і пошуку роботи.

Ще політик зауважив, що, серед іншого, зараз в Чехії готуються законодавчі зміни, що дозволять українцям одержати вільний доступ до ринку праці без дозволу на роботу.

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