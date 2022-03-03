В Государственной миграционной службе Украины сообщили о продлении срока действия паспорта для пересечения границы на 5 лет с 1 марта текущего года. Такое постановление принял Кабинет министров на фоне полномасштабной войны России против Украины и введенным военным положением.

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Кроме того, в ведомстве отметили, что в свой документ родители или законный опекун могут вклеить фото детей. Следует также указать и их персональные данные. Это удостоверит личность ребенка и подтвердит гражданство Украины.

Продление срока действия паспортов, вклеивание фотографий ребенка в паспорта родителей или законных представителей, осуществляют территориальные органы/территориальные подразделения ГМС, а также посольства и консульские учреждения Украины, – говорится в сообщении.

Кстати, на сайтах или страницах Государственной миграционной службы Украины в соцсетях вы сейчас не найдете адресов подразделений. Их убрали для безопасности, поскольку враг коварен и, возможно, среди планов оккупантов есть и получение конфиденциальной информации о наших гражданах.