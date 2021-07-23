Техогляд авто перед польським кордоном: що потрібно знати українцям

Автомобілі на українських номерах можуть безперешкодно перетинати польський кордон лише за умови наявності необхідних документів. До того ж Україна готується до відновлення обов'язкового технічного контролю для всіх автомобілів.

Тож тема введення техогляду для легкових автомобілів в рамках зобов'язань країни перед Євросоюзом зараз активно обговорюється в українському суспільстві. Бо, якщо Україна виконає ті пункти Угоди про Асоціацію, які підписала ще у 2014 році, це спричинить деякі зміни для водіїв, які подорожують до ЄС на своєму автомобілі.

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Чи будуть прикордонники цікавитися технічним станом автомобілів

Якщо вищезгадані пункти будуть виконані, то на кордоні між Польщею та Україною контролюючі органи, ймовірно, будуть цікавитися технічним станом автомобіля, який в'їжджає на територію іншої країни. У цьому випадку, якщо первинний огляд транспортного засобу викличе деякі сумніви, то у водія можуть попросити документ про проходження техогляду.

Коли ж придатність авто до експлуатації не підтверджується документально, то це може стати причиною для відмови у перетині українсько-польського кордону. Якщо водій спробує обійти систему і потрапити до Польщі через інший прикордонний перехід, то йому випишуть штраф в розмірі 2 тисяч злотих або близько 440 євро.