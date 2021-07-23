Поэтому тема введения техосмотра для легковых автомобилей в рамках обязательств страны перед Евросоюзом сейчас активно обсуждается в украинском обществе. Потому, если Украина выполнит те пункты Соглашения об ассоциации, которые подписала еще в 2014 году, это повлечет некоторые изменения для водителей, путешествующих в страни ЕС на своем автомобиле.

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Будут ли пограничники интересоваться техническим состоянием автомобилей

Если вышеупомянутые пункты будут выполнены, то на границе между Польшей и Украиной контролирующие органы, вероятно, будут интересоваться техническим состоянием автомобиля, который въезжает на территорию другой страны. В том случае, если первичный осмотр транспортного средства вызовет некоторые сомнения, то у водителя могут попросить документ о прохождении техосмотра.

Если пригодность авто к эксплуатации не подтверждается документально, то это может стать причиной для отказа в пересечении украинско-польской границы. Когда же водитель попытается обойти систему и попасть в Польшу через другой пограничный переход, то ему выпишут штраф в размере 2 тысячи злотых или около 440 евро.