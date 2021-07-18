Усі особи, які прилітають до Польщі після 17 липня, повинні перед вильотом заповнити карту місцезнаходження мандрівника. Зробити це можна винятково в онлайн-режимі.

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У Karta Lokalizacji Podróżnego потрібно вказати:

Ім'я та прізвище. Номер документа, що засвідчує особу. Номер рейсу. Дату прибуття. Контактні дані. Адреси всіх місць, де ви плануєте перебувати протягом перших 14 днів після прибуття у Польщу. Інформацію, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19, факт одужання або негативний результат ПЛР-тесту.

Формуляр для заповнення надійде на електронну пошту, вказану під час реєстрації на платформі.

Нагадаємо, що молоді у Польщі платитимуть 500 злотих за щеплення проти COVID-19. Згідно з даними уряду республіки, вже близько 40% населення країни є повністю вакцинованими.