Усі особи, які прилітають до Польщі після 17 липня, повинні перед вильотом заповнити карту місцезнаходження мандрівника. Зробити це можна винятково в онлайн-режимі.
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У Karta Lokalizacji Podróżnego потрібно вказати:
- Ім'я та прізвище.
- Номер документа, що засвідчує особу.
- Номер рейсу.
- Дату прибуття.
- Контактні дані.
- Адреси всіх місць, де ви плануєте перебувати протягом перших 14 днів після прибуття у Польщу.
- Інформацію, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19, факт одужання або негативний результат ПЛР-тесту.
Формуляр для заповнення надійде на електронну пошту, вказану під час реєстрації на платформі.
Нагадаємо, що молоді у Польщі платитимуть 500 злотих за щеплення проти COVID-19. Згідно з даними уряду республіки, вже близько 40% населення країни є повністю вакцинованими.