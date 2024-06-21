У такий креативний спосіб Тасманія хоче привернути увагу до курорту у зимовий час. Цікаво, що на острові він триває від червня до серпня. В цей час більшість топових готелів пустують.

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Тасманія запускає вакансії мрії

Управління туризму Тасманії чекає охочих попрацювати та пожити на Тасманії. Варто зауважити, що вакансії наразі не передбачають зарплат. Однак працівникам оплатять готель та харчування. Наголошують, що це – чудовий спосіб перезавантажитися.

Незалежно від того, чи прагнете ви творчої стимуляції чи відпочинку на свіжому повітрі – у компанії тварин, ремісників чи взагалі нікого – для цього є дивна робота,

– заявили в управлінні туризму.

Зокрема, на Тасманії тепер можна:

вигулювати вомбатів та дбати про їхнє фізичне та ментальне здоров'я (зокрема, вмовлятимуть їх встати з ліжка, щоб змусити рухатися);

досліджувати паранормальні явища (для цього навіть нададуть новітнє обладнання для полювання на привидів);

"полювати" на трюфелі;

доглядати за сауною;

піклуватися про вино.



Просто погляньте, які вомбати милі / Unsplash

Варто зауважити, що якихось сильних тематичних навичок від кандидатів не очікують. Щоб доглядати вомбатів, важливо любити тварин й відчувати радість від спілкування з ними. А щоб полювати на привидів, варто володіти так званим "шостим чуттям".