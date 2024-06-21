Таким креативным способом Тасмания хочет привлечь внимание к курорту в зимнее время. Интересно, что на острове оно длится с июня по август. В это время большинство топовых отелей пустуют.
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Тасмания запускает вакансии мечты
Управление туризма Тасмании ждет желающих поработать и пожить на Тасмании. Стоит заметить, что вакансии пока не предусматривают зарплат. Однако работникам оплатят отель и питание. Отмечают, что это – отличный способ перезагрузиться.
Независимо от того, хотите ли вы творческой стимуляции или отдыха на свежем воздухе – в компании животных, ремесленников или вообще никого – для этого есть странная работа,
– заявили в управлении туризма.
В частности, на Тасмании теперь можно:
- выгуливать вомбатов и заботиться об их физическом и ментальном здоровье (в частности, уговаривать их встать с кровати, чтобы заставить двигаться);
- исследовать паранормальные явления (для этого даже предоставят новейшее оборудование для охоты на привидений);
- "охотиться" на трюфели;
- ухаживать за сауной;
- заботиться о вине.
Просто посмотрите, какие вомбаты милые / Unsplash
Стоит заметить, что каких-то сильных тематических навыков от кандидатов не ожидают. Чтобы ухаживать за вомбатами, важно любить животных и испытывать радость от общения с ними. А чтобы охотиться на призраков, стоит обладать так называемым "шестым чувством".