Таким креативным способом Тасмания хочет привлечь внимание к курорту в зимнее время. Интересно, что на острове оно длится с июня по август. В это время большинство топовых отелей пустуют.

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Тасмания запускает вакансии мечты

Управление туризма Тасмании ждет желающих поработать и пожить на Тасмании. Стоит заметить, что вакансии пока не предусматривают зарплат. Однако работникам оплатят отель и питание. Отмечают, что это – отличный способ перезагрузиться.

Независимо от того, хотите ли вы творческой стимуляции или отдыха на свежем воздухе – в компании животных, ремесленников или вообще никого – для этого есть странная работа,

– заявили в управлении туризма.

В частности, на Тасмании теперь можно:

выгуливать вомбатов и заботиться об их физическом и ментальном здоровье (в частности, уговаривать их встать с кровати, чтобы заставить двигаться);

исследовать паранормальные явления (для этого даже предоставят новейшее оборудование для охоты на привидений);

"охотиться" на трюфели;

ухаживать за сауной;

заботиться о вине.



Просто посмотрите, какие вомбаты милые / Unsplash

Стоит заметить, что каких-то сильных тематических навыков от кандидатов не ожидают. Чтобы ухаживать за вомбатами, важно любить животных и испытывать радость от общения с ними. А чтобы охотиться на призраков, стоит обладать так называемым "шестым чувством".