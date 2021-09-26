Валентина зазначає, що життя та навчання у Канаді їй до вподоби. Тому вона залюбки ділиться своїм досвідом та, як амбасадорка Mitacs, часто допомагає студентам, які хочуть потрапити на навчання чи стажування у цій країні.

Цікаво Дві освіти у Польщі за стипендійними програмами та навчання в Іспанії: досвід українки

Вступ до канадського університету

Для вступу, розповідає українка, потрібно підготувати такі документи:

CV (резюме);

виписку з оцінками з університету;

диплом;

2 – 3 рекомендаційних листи від наукових керівників.

Також потрібно скласти IELTS на щонайменше 6,5 бала.

Крім того, слід надати документ, що підтверджує фінансову спроможність для життя в Канаді. Так, Валентина надала лист від університету із переліком стипендій, які отримала, а також договір про стипендію від програми стажування Mitacs.

Після збору всіх необхідних документів дівчина заповнила аплікацію і стала студенткою канадського вишу.

Зараз Валентина навчається на спеціальності Digital Innovation in Journalism Studies. Після закінчення вишу, каже, зможе працювати у ЗМІ та сфері комунікацій.

Для вступу у канадський виш треба підготувати багато документів / Фото Urban

Особливості навчання у Канаді

Навчання в Канаді дороге. Покрити витрати мені допомогло зокрема те, що я – випускниця програми Mitacs Globalink Research internship, тож завдяки їй отримала право на стипендію Globalink Graduate Fellowship у розмірі 15 тисяч доларів. Ця сума дозволила оплатити половину вартості навчання на магістратурі в університеті Конкордії,

– ділиться Валентина.

Це була перша частина витрат на навчання. Знайти іншу половину суми студентці допоміг її професор. Валентина зазначає, що у Канаді така практика є поширеною. Професор, який працював зі студентом у навчальний період, може покрити витрати з коштів, закладених у бюджет на дослідження, або допомогти знайти ще одну стипендію.

Валентина Мізюк навчається у Канаді / Фото Urban

У Канаді талановитим студентам надає фінансування не тільки держава, а приватні компанії. Мені вдалось отримати ще три стипендії: Concordia Special Entrance, FAS Graduate Fellowship, Merit Scholarship FAS. Усіх їх для мене знайшов професор. Він самостійно заповнював усі необхідні аплікації. Я робила лише запит на фінансування,

– доповнює Валентина.

Таким чином дівчині вдалося отримати 33 тисячі доларів для оплати першого навчального року.

Цікаво, що студенти у Канаді можуть працювати не більше як 20 годин на тиждень. Проте, здобувачі освіти можуть працевлаштуватися помічниками одного з професорів після проходження експрес-курсу з викладання в університеті. Валентина теж скористалася цією можливістю.

Під час пандемії навчання в університеті ведеться у дистанційному режимі. Кожен студент має свій інтернет-акаунт, у якому можна стежити за своєю успішністю, отримувати домашню роботу тощо.

За словами Валентини, у Канаді не терплять плагіату. Також усі викладачі й студенти підтримують соціальну справедливість.

Канадські викладачі, на відміну від деяких українських, ніколи не дозволяють собі сказати, що хтось не надто розумний або не має світлого майбутнього. За такі вислови тут можна залишитися без роботи,

– розповідає Валентина.

Тим, хто бажає повторити її успіх, Валентина радить не сумніватися у своїх силах. Дівчина переконана, що потрібно завжди шукати можливості, а не вигадувати виправдання.