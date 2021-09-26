Валентина отмечает, что жизнь и обучение в Канаде ей нравится. Поэтому она охотно делится своим опытом и, как амбасадор Mitacs, часто помогает студентам, которые хотят попасть на учебу или стажировку в этой стране.

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Вступление в канадский университет

Для вступления, рассказывает украинка, нужно подготовить следующие документы:

CV (резюме);

выписку с оценками из университета;

диплом;

2 – 3 рекомендательных письма от научных руководителей.

Также нужно сдать IELTS на минимум 6,5 балла.

Кроме того, следует предоставить документ, подтверждающий финансовую способность для жизни в Канаде. Так, Валентина предоставила письмо от университета с перечнем стипендий, которые получила, а также договор о стипендии от программы стажировки Mitacs.

После сбора всех необходимых документов девушка заполнила аппликацию и стала студенткой канадского вуза.

Сейчас Валентина учится на специальности Digital Innovation in Journalism Studies. После окончания вуза, говорит, сможет работать в СМИ и сфере коммуникаций.

Для вступления в канадский вуз надо подготовить много документов / Фото Urban

Особенности обучения в Канаде

Обучение в Канаде дорогостоящее. Покрыть расходы мне помогло в частности то, что я – выпускница программы Mitacs Globalink Research internship, поэтому благодаря ей получила право на стипендию Globalink Graduate Fellowship в размере 15 тысяч долларов. Эта сумма позволила оплатить половину стоимости обучения на магистратуре в университете Конкордии,

– делится Валентина.

Это была первая часть расходов на обучение. Найти другую половину суммы студентке помог ее профессор. Валентина отмечает, что в Канаде такая практика является распространенной. Профессор, который работал со студентом в учебный период, может покрыть расходы из средств, заложенных в бюджете на исследования, или помочь найти еще одну стипендию.

Валентина Мизюк учится в Канаде / Фото Urban

В Канаде талантливым студентам дает финансирование не только государство, но и частные компании. Мне удалось получить еще три стипендии: Concordia Special Entrance, FAS Graduate Fellowship, Merit Scholarship FAS. Их для меня нашел профессор. Он самостоятельно заполнял все необходимые аппликации. Я делала только запрос на финансирование,

– дополняет Валентина.

Таким образом девушке удалось получить 33 тысячи долларов для оплаты первого учебного года.

Интересно, что студенты в Канаде могут работать не более 20 часов в неделю. Однако, соискатели образования могут трудоустроиться помощниками одного из профессоров после прохождения экспресс-курса по преподаванию в университете. Валентина тоже воспользовалась этой возможностью.

Во время пандемии обучение в университете ведется в дистанционном режиме. Каждый студент имеет свой интернет-аккаунт, в котором можно следить за своей успеваемостью, получать домашнюю работу и тому подобное.

По словам Валентины, в Канаде не терпят плагиата. Также все преподаватели и студенты поддерживают социальную справедливость.

Канадские преподаватели, в отличие от некоторых украинских, никогда не позволяют себе сказать, что кто-то слишком умный или не имеет светлого будущего. За такие высказывания здесь можно остаться без работы,

– рассказывает Валентина.