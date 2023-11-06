Такого раніше не було: у Флоренції для туристів відкриють секретну кімнату Мікеланджело

Туристи, які відвідують Флоренцію, тепер можуть радіти новій локації. Відвідувачам буде надано доступ до таємної кімнати відомого художника Мікеланджело, розташованої в межах базиліки Сан-Лоренцо.

Прихована кімната, що містить ескізи, які багато хто приписує італійському майстрові епохи Відродження Мікеланджело під час його втечі від смертного вироку папи Климента VII, незабаром буде відкрита для публіки. Відвідувачі зможуть дослідити делікатні малюнки вугіллям, намальовані на стінах.

Читайте також Навіть для туристів: у якій європейській країні абсолютно безкоштовний громадський транспорт

Секретна кімната Мікеланджело стане доступна для публіки

Художник жив там 1527 року, коли підтримав бунт проти Медічі. Впустив його туди настоятель храму.

Цю секретну кімнату – крихітний простір розміром 10 на 3 метри — було розкопано в 1975 році під час розвідки нового виходу з каплиці Медічі для розміщення зростальної кількості відвідувачів.

На стінах там знайшли малюнки вугіллям. Частина з них відносять до робіт Мікеланджело.

Тодішній директор музею Паоло Даль Поджетто "твердо вірив, що вони створені Мікеланджело",

— сказала нинішній директор Паола Д'Агостіно.

Тоді і почалася запекла дискусія, яка триває досі. Основні дослідники малюнків Мікеланджело "відкинули їх приписування" під час відкриття 50 років тому, інші ж мали більш помірковану точку зору, у тому сенсі, що стверджували, що "одні могли належати Мікеланджело, а інші могли бути послідовниками".

Для чого використовувалася таємна кімната?

Кімната використовувалася для зберігання вугілля до 1955 року, а потім була закрита та забута на десятиліття під люком, який, своєю чергою, був прихований під меблями. Самі малюнки були виявлені під двома шарами тинькування.

Делікатні малюнки вугіллям, які можна побачити на стінах кімнати в каплиці Медічі у Флоренції / Фото Silvia Stellacci / AP

Відповідно до теорії Дала Поджетто, Мікеланджело сховався в крихітному просторі від "гніву папи Климента VII" за підтримку недовготривалої республіки, яка скинула Медічі, роблячи ескізи для деяких своїх проєктів.

Більшу частину останніх 50 років доступ до кімнати був обмежений. Але офіційні особи вирішили відкрити кімнату для публіки на обмеженій основі та чергувати світлодіодне освітлення з тривалими періодами темряви, щоб захистити роботи.

Кімнату відкриють для відвідувачів із 15 листопада. Щоб потрапити туди, потрібно заздалегідь забронювати слот. Впускатимуть туди невеликими групами до чотирьох осіб. За тиждень планують приймати близько 100 туристів.

У Польщі можна безплатно відвідати королівські резиденції

Весь місяць у Польщі проходить акція "‎Безкоштовний листопад". У ці дні можна безплатно відвідати колишні королівські резиденції.

Такий "‎Безкоштовний листопад" у країні проводять вже вдванадцяте. Мета акції – підвищити відвідуваність палаців у найважчий для музеїв місяць. Адже саме в листопаді, коли спадає літній туристичний ажіотаж, вони пустують.