Скрытая комната, содержащая эскизы, многие приписываемые итальянскому мастеру эпохи Возрождения Микеланджело во время его бегства от смертного приговора папы Климента VII, вскоре будет открыта для публики. Посетители смогут исследовать щекотливые рисунки углем, нарисованные на стенах.

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Секретная комната Микеланджело станет доступна для публики

Художник жил там в 1527 году, когда поддержал бунт против Медичи. Впустил его туда настоятель храма.

Эта секретная комната – крохотное пространство размером 10 на 3 метра – была раскопана в 1975 году во время разведки нового выхода из часовни Медичи для размещения возрастающего количества посетителей.

На стенах там нашли картинки углем. Часть из них относят к работам Микеланджело.

Тогдашний директор музея Паоло Даль Поджетто "твердо верил, что они созданы Микеланджело",

– сказала нынешний директор Паола Д'Агостино.

Тогда и началась яростная дискуссия, которая продолжается до сих пор. Основные исследователи рисунков Микеланджело "отвергли их приписывание" во время открытия 50 лет назад, а другие имели более умеренную точку зрения, в том смысле, что утверждали, что "одни могли принадлежать Микеланджело, а другие могли быть последователями".

Зачем использовалась тайная комната?

Комната использовалась для хранения угля до 1955 года, а затем была закрыта и забыта на десятилетия под люком, который, в свою очередь, был скрыт под мебелью. Сами рисунки были обнаружены под двумя слоями штукатурки.

Нежные рисунки углем, которые можно увидеть на стенах комнаты в часовне Медичи во Флоренции / Фото Silvia Stellacci / AP

Согласно теории Даля Поджетто, Микеланджело скрылся в крохотном пространстве от "гнева папы Климента VII" за поддержку непродолжительной республики, свергшей Медичи, делая эскизы для некоторых своих проектов.

Большую часть последних 50 лет доступ к комнате ограничен. Но официальные лица решили открыть комнату для публики на ограниченной основе и чередовать светодиодное освещение с длительными периодами тьмы, чтобы защитить работу.

Комнату откроют для посетителей с 15 ноября. Чтобы попасть туда, нужно заранее забронировать слот. Будут пускать туда небольшими группами до четырех человек. В неделю планируют принимать около 100 туристов.

В Польше можно бесплатно посетить королевские резиденции

Весь месяц в Польше проходит акция "Бесплатный ноябрь". В эти дни можно бесплатно посетить бывшие королевские резиденции.

Такой "Бесплатный ноябрь" в стране проводят уже в двенадцатый раз. Цель акции – повысить посещаемость дворцов в самый трудный для музеев месяц. Ведь именно в ноябре, когда падает летний туристический ажиотаж, они резвятся.