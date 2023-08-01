Одна з авіакомпаній ЄС зробить доступ до Wi-Fі в літаках безкоштовним: названа дата та умови

Швейцарська авіакомпанія Swiss International Air Lines, що входить до Lufthansa group, зробить доступ в інтернет у літаку безкоштовним для всіх пасажирів з 2 серпня 2023 року. Ця послуга надається на далекомагістральних авіалайнерах авіаперевізника.

Swiss зробить інтернет у літаку безкоштовним для всіх пасажирів

Під час безкоштовного доступу мандрівники зможуть отримувати та надсилати тестові та графічні повідомлення через месенджери. Для цього необхідно під'єднатися до мережі Wi-Fi на борту літака, через яку забезпечується зв'язок.

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Трафік у безкоштовному пакеті не обмежений. Обмінюватися повідомленнями можна з будь-якої платформи – мобільного телефону, планшета чи ноутбука.

Комерційний директор Swiss Тамур Гударзі Пур заявив, що пасажири зможуть залишатися на зв'язку зі своїми сім'ями, друзями або бізнес-партнерами під час усього польоту.

Мандрівники, які захочуть відкрити вебсайти та переглянути відео, можуть сплатити пакет без обмежень – 4 години доступу коштуватимуть 29 доларів, пакет на весь переліт – 40 доларів.

У Swiss зазначають, що для платних пакетів діятиме обмеження лише на перегляд сервісів із потоковим відео. Це зроблено для того, щоб усі пасажири на борту могли отримати доступ до Інтернету з адекватною швидкістю.

Air France пропонує пасажирам не везти свій багаж до аеропорту

, з початку 2023 року вже кілька великих авіакомпаній запропонували пасажирам безкоштовні пакети доступу до Інтернету в літаку, які дозволяють обмінюватися повідомленнями через популярні месенджери. До таких авіакомпаній входять Air Canada, Turkish Airlines, Emirates, Korean Air.

Багаж для рейсів Air France у Парижі тепер можна здавати безпосередньо у місті чи передмістях. Зовсім не обов'язково тягнути валізу з собою до термінала. Скористатись унікальною послугою зможуть пасажири, які мають рейс з аеропорту "‎Париж — Шарль-де-Голль".

Здати валізу в центрі Парижа можна в період від 30 до 4 годин до вильоту. Послуга доступна в п'яти паризьких готелях та великих виставкових центрах. Однак Air France налаштована зробити можливим такий варіант, щоб пасажири могли здавати багаж прямо вдома. Також планують поширити цю опцію й на ще один популярний французький аеропорт – "Орлі".

Цікаво, що стежити за переміщенням своїх речей пасажири зможуть у мобільному додатку авіакомпанії. Для цього потрібно лише натиснути "‎Follow my bag". Послуга — платна, здати одну валізу коштує 25 євро, а дві – 35 євро.