Swiss зробить інтернет у літаку безкоштовним для всіх пасажирів

Під час безкоштовного доступу мандрівники зможуть отримувати та надсилати тестові та графічні повідомлення через месенджери. Для цього необхідно під'єднатися до мережі Wi-Fi на борту літака, через яку забезпечується зв'язок.

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Трафік у безкоштовному пакеті не обмежений. Обмінюватися повідомленнями можна з будь-якої платформи – мобільного телефону, планшета чи ноутбука.

Комерційний директор Swiss Тамур Гударзі Пур заявив, що пасажири зможуть залишатися на зв'язку зі своїми сім'ями, друзями або бізнес-партнерами під час усього польоту.

Мандрівники, які захочуть відкрити вебсайти та переглянути відео, можуть сплатити пакет без обмежень – 4 години доступу коштуватимуть 29 доларів, пакет на весь переліт – 40 доларів.

У Swiss зазначають, що для платних пакетів діятиме обмеження лише на перегляд сервісів із потоковим відео. Це зроблено для того, щоб усі пасажири на борту могли отримати доступ до Інтернету з адекватною швидкістю.

Зауважимо, з початку 2023 року вже кілька великих авіакомпаній запропонували пасажирам безкоштовні пакети доступу до Інтернету в літаку, які дозволяють обмінюватися повідомленнями через популярні месенджери. До таких авіакомпаній входять Air Canada, Turkish Airlines, Emirates, Korean Air.

Air France пропонує пасажирам не везти свій багаж до аеропорту

Багаж для рейсів Air France у Парижі тепер можна здавати безпосередньо у місті чи передмістях. Зовсім не обов'язково тягнути валізу з собою до термінала. Скористатись унікальною послугою зможуть пасажири, які мають рейс з аеропорту "‎Париж — Шарль-де-Голль".

Здати валізу в центрі Парижа можна в період від 30 до 4 годин до вильоту. Послуга доступна в п'яти паризьких готелях та великих виставкових центрах. Однак Air France налаштована зробити можливим такий варіант, щоб пасажири могли здавати багаж прямо вдома. Також планують поширити цю опцію й на ще один популярний французький аеропорт – "Орлі".

Цікаво, що стежити за переміщенням своїх речей пасажири зможуть у мобільному додатку авіакомпанії. Для цього потрібно лише натиснути "‎Follow my bag". Послуга — платна, здати одну валізу коштує 25 євро, а дві – 35 євро.