Swiss сделает интернет в самолете бесплатным для всех пассажиров

Во время бесплатного доступа путешественники могут получать и отправлять тестовые и графические сообщения через мессенджеры. Для этого необходимо подключиться к сети Wi-Fi на борту самолета, через которую обеспечивается связь.

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Трафик в бесплатном пакете не ограничен. Обмениваться сообщениями можно с любой платформы – мобильный телефон, планшет или ноутбук.

Коммерческий директор Swiss Тамур Гударзи Пур заявил, что пассажиры могут оставаться на связи со своими семьями, друзьями или бизнес-партнерами во время всего полета.

Путешественники, которые захотят открыть веб-сайты и просмотреть видео, могут оплатить пакет без ограничений – 4 часа доступа будут стоить 29 долларов, пакет на весь перелет – 40 долларов.

В Swiss отмечают, что для платных пакетов будет действовать ограничение только для просмотра сервисов с потоковым видео. Это сделано для того, чтобы все пассажиры на борту могли получить доступ в Интернет с адекватной скоростью.

Заметим, с начала 2023 года уже несколько крупных авиакомпаний предложили пассажирам бесплатные пакеты доступа в Интернет в самолете, позволяющие обмениваться сообщениями через популярные мессенджеры. В такие авиакомпании входят Air Canada, Turkish Airlines, Emirates, Korean Air.

Air France предлагает пассажирам не везти свой багаж в аэропорт

Багаж для рейсов Air France в Париже теперь можно сдавать непосредственно в городе или пригородах. Совершенно не обязательно тянуть чемодан с собой к терминалу. Воспользоваться уникальной услугой смогут пассажиры, имеющие рейс из аэропорта "Париж — Шарль-де-Голль".

Сдать чемодан в центре Парижа можно в период от 30 до 4 часов до вылета. Услуга доступна в пяти парижских гостиницах и больших выставочных центрах. Однако Air France настроена сделать возможным такой вариант, чтобы пассажиры могли сдавать багаж прямо дома. Также планируют распространить эту опцию и на еще один популярный французский аэропорт – "Орли".

Интересно, что следить за перемещением своих вещей пассажиры смогут в мобильном приложении авиакомпании. Для этого нужно только нажать "Follow my bag". Услуга — платная, сдать один чемодан стоит 25 евро, а два – 35 евро.