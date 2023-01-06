Як відзначатимуть день Трьох Королів у Кракові: програма святкування

Сьогодні, 6 січня, християни західного обряду святкують Богоявлення. У Польщі цей день відомий як свято Трьох Королів, і ось як його відзначатимуть у Кракові.

Так, 6 січня у Польщі є офіційним державним вихідним. З нагоди свята по всій країні влаштовують урочисту Ходу Трьох Королів. Таке дійство заплановане в і Кракові, а відбудеться воно цьогоріч під гаслом "Нехай нас веде зірка!" ("Niechaj prowadzi nas gwiazda!").

Тут детальніше Свято Трьох Королів у Польщі: історія та традиції святкування

Програма святкування Трьох Королів у Кракові

Перша Хода у свято Богоявлення в Польщі відбулася у 2009 році. А у 2023 році процесії будуть організовані у 800 містах різних країн світу.

Згідно з традицією, про народження Ісуса Христа знали мудреці, які заздалегідь вирушили за зіркою, що мала б показати їм дорогу. Три царі несли для новонародженого дари – золото, ладан і миро. Крім головних героїв свята, у вертепі присутні й інші біблійні постаті, пов’язані з народженням Ісуса.

Краківська Хода Трьох Королів пройде 3 маршрутами / Фото krakow.wyborcza

Краківська Хода стартує трьома традиційними маршрутами:

Зелена процесія (символізує Азію) вирушить першою о 10:00 від салезіанського Parku Wioski Świata (ul. Tyniecka) до костелу św. Stanisława Kostki на ul. Konfederackiej. Далі – ul. Bałuckiego – Rynek Dębnicki – Most Dębnicki – Retoryka – Garncarska – Studencka до костелу św. Anny, тоді поверне на Planty до ul. Szewskiej і потім – до Площі Ринок.

вирушить першою о 10:00 від салезіанського Parku Wioski Świata (ul. Tyniecka) до костелу św. Stanisława Kostki на ul. Konfederackiej. Далі – ul. Bałuckiego – Rynek Dębnicki – Most Dębnicki – Retoryka – Garncarska – Studencka до костелу św. Anny, тоді поверне на Planty до ul. Szewskiej і потім – до Площі Ринок. Синя процесія (африканська) вирушить близько 11:00 і спочатку попрямує до Барбакану, де зустрінеться з вартовими Króla Heroda, які відомі тим, що нікого не пускають у місто. Пізніше хода пройде вулицею Floriańska і поверне на Малий Ринок;

вирушить близько 11:00 і спочатку попрямує до Барбакану, де зустрінеться з вартовими Króla Heroda, які відомі тим, що нікого не пускають у місто. Пізніше хода пройде вулицею Floriańska і поверне на Малий Ринок; Червона процесія (європейська) після традиційної сцени вітання короля біля Вавеля (близько 11:00) вирушить до Площі Ринок вулицями Droga do Zamku i Grodzka.

О 12:00 усі учасники Ходи Трьох Королів зустрінуться на Площі Ринок. Зі сцени лунатимуть колядки і різдвяні пісні у виконанні артистів з Кракова.