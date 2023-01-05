Процесія Трьох Королів цьогоріч запланована і у Варшаві. Як відбуватиметься традиційний захід у польській столиці з нагоди свята, читайте далі.

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Яке гасло Ходи Трьох Королів

Хода Трьох Королів у 2023 році пройде під гаслом "Хай зоря веде нас!". Організатори хочуть звернути увагу на зірку, яка була знаком і путівником для мудреців на шляху до Ісуса. Слідом за зіркою йтимуть учасники процесії, які будуть співати колядки. Це один з найбільших вуличних вертепів у світі.

У багатьох країнах світу пройде Хода Трьох Королів / Фото lovekrakow

Що відомо про процесію Трьох Королів 2023 у Варшаві

У столиці Польщі, за традицією, хода вирушить з площі Замкової о 12:00 (6 січня). Вагітна Марія, Йосип і ослик вирушать до Віфлеєму у Варшаві. Супроводжуватиме Богоматір машина з воїнами Римського легіону. Розпочнеться хода з танців двох китайських драконів, ангелів і каравану верблюдів.

За планом, мудреці о 12:30 доїдуть до Стаєнки на площі Пілсудського, де вклоняться Ісусу та даруватимуть йому дари. Присутні на площі танцюватимуть під мелодію щедрівки "Бог ся рождає". Потім заплановані спільні колядки польською та українською мовами. Учасників супроводжуватиме вокально-інструментальний гурт Three Kings Band + Friends from Ukraine.

На знак солідарності з біженцями з України ми хочемо, щоб вони хоча б на мить почувалися як вдома, оточені святковою атмосферою. Разом з ними ми співатимемо Ісусу, тому польські колядки межуватимуть з українськими,

– йдеться у повідомленні.

Крім цього, 6 січня у християн східного обряду – Святвечір. Тому для учасників ходи у Варшаві фонд Uskrzydlamy приготує пісні святкові страви – кутю та українську різдвяну капусту.