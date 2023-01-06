Так, 6 января в Польше является официальным государственным выходным. По случаю праздника по всей стране устраивают торжественную Ходу Трех Королей. Такое действо запланировано в Кракове, а состоится оно в этом году под лозунгом "Пусть нас ведет звезда!" ("Niechaj prowadzi nas gwiazda!").

Здесь подробнее Праздник Трех Королей в Польше: история и традиции празднования

К слову! Первое шествие в праздник Богоявления в Польше состоялось в 2009 году. А в 2023 году процессии будут организованы в 800 городах разных стран мира.

Программа празднования Трех Королей в Кракове

Согласно традиции, о рождении Иисуса Христа знали мудрецы, которые заранее отправились за звездой, она должна была показать им дорогу. Три царя несли для новорожденного дары – золото, ладан и миро. Кроме главных героев праздника, в вертепе присутствуют и другие библейские фигуры, связанные с рождением Иисуса.

Краковская Хода Трех Королей пройдет по 3 маршрутам / Фото krakow.wyborcza

Краковская Хода стартует тремя традиционными маршрутами:

Зеленая процессия (символизирует Азию) отправится первой в 10:00 от салезианского Parku Wioski Świata (ul. Tyniecka) до костела św. Stanisława Kostki на ul. Konfederackiej. Далее – ul. Bałuckiego – Rynek Debnicki – Most Debnicki – Retoryka – Garncarska – Studencka к костелу św. Anny, тогда повернет на Planty к ul. Szewskiej и затем – к Площади Рынок.

отправится первой в 10:00 от салезианского Parku Wioski Świata (ul. Tyniecka) до костела św. Stanisława Kostki на ul. Konfederackiej. Далее – ul. Bałuckiego – Rynek Debnicki – Most Debnicki – Retoryka – Garncarska – Studencka к костелу św. Anny, тогда повернет на Planty к ul. Szewskiej и затем – к Площади Рынок. Синяя процессия (африканская) отправится около 11:00 и сначала направится к Барбакану, где встретится с часовыми Króla Heroda, которые известны тем, что никого не пускают в город. Позже хода пройдет по улице Floriańska и повернет на Малый Рынок;

отправится около 11:00 и сначала направится к Барбакану, где встретится с часовыми Króla Heroda, которые известны тем, что никого не пускают в город. Позже хода пройдет по улице Floriańska и повернет на Малый Рынок; Красная процессия (европейская) после традиционной сцены поздравления короля у Вавеля (около 11:00) отправится к Площади Рынок по улицам Droga do Zamku i Grodzka.

В 12:00 все участники Ходы Трех Королей встретятся на Площади Рынок. Со сцены будут раздаваться колядки и рождественские песни в исполнении артистов из Кракова.