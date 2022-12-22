Загалом 62 локації у 19 країнах світу погасили світло на годину, аби висловити свою підтримку народові України. Ілюмінацію вимкнули у найтемніший день року – 21 грудня о 20:00.

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Як у світі пройшла акція Light Up Ukraine

Так, Європейський Союз і НАТО взяли участь в акції Light Up Ukraine та вимкнули світло у своїх штаб-квартирах на знак солідарності з Україною.

Штаб-квартира Європейської комісії / Фото telegram

Крім цього, до ініціативи долучилися Колізей у Римі і Сіднейська опера, будівля парламенту Шотландії в Единбургу, мерія Парижа та Порто, головні різдвяні ялинки Нью-Йорка і Лондона, а також у Празі, Ризі, Софії, Вроцлаві, Турку, Вільнюсі, знаменита телевежа Торонто та інші.

Найвідоміші локації світу вимкнуть світло на знак солідарності з Україною, яка потерпає від російської агресії та ракетного терору. МЗС допомогло втілити цю масштабну ініціативу президента Зеленського, яка демонструє підтримку українців у всьому світі та доводить, що Україна – це сила світла, а Росія – це сила темряви,

– сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Light Up Ukraine має на меті зібрати кошти на придбання генераторів для українських лікарень.

Ніагарський водоспад / Фото telegram