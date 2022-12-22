В общей сложности 62 локации в 19 странах мира погасили свет на час, чтобы выразить свою поддержку народу Украины. Иллюминацию выключили в самый темный день года – 21 декабря в 20:00.

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Как в мире прошла акция Light Up Ukraine

Европейский Союз и НАТО приняли участие в акции Light Up Ukraine и выключили свет в своих штаб-квартирах в знак солидарности с Украиной.

Штаб-квартира Европейской комиссии / Фото telegram

Кроме этого, к инициативе присоединились Колизей в Риме и Сиднейская опера, здание парламента Шотландии в Эдинбурге, мэрия Парижа и Порто, главные рождественские елки Нью-Йорка и Лондона, а также в Праге, Риге, Софии, Вроцлаве, Турке, Вильнюсе, знаменитое телевидение. Торонто и другие.

Самые известные локации мира выключат свет в знак солидарности с Украиной, страдающей российской агрессией и ракетным террором. МИД помог воплотить эту масштабную инициативу президента Зеленского, которая демонстрирует поддержку украинцев во всем мире и доказывает, что Украина – это сила света, а Россия – это сила тьмы.

– сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Цель Light Up Ukraine собрать средства на приобретение генераторов для украинских больниц.

Ниагарский водопад / Фото telegram