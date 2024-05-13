Було виявлено, що середня глобальна температура досягла 15,03 градусів за Цельсієм, що на 0,14 градуса вище за попередній рекорд, встановлений у 2016 році. У порівнянні з доіндустріальним періодом між 1850 і 1900 роками температура зросла на 1,6 градуса.

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Світ потерпає від рекордної температури

У рамках Паризької угоди 2015 року країни зобов'язалися спробувати обмежити глобальне потепління на 1,5 градуса за Цельсієм вище доіндустріального рівня. Кліматологи не вважатимуть межу в 1,5 градуса за Цельсієм перевищеною, доки її не перевищить довгострокове середнє значення, але це може статися до 2030 року.

Немає сумніву, що тривале підвищення глобальної температури зумовлене викидами людиною парникових газів, таких як вуглекислий газ,

– йдеться у звіті.

Феномен Ель-Ніньйо, під час якого теплі води поширюються через Тихий океан і виділяють тепло в атмосферу, також сприяв останній серії рекордних місяців. Сильний Ель-Ніньйо був у 2016 році, коли був встановлений попередній квітневий рекорд.

Цілком імовірно, що фаза Ла-Нінья розвинеться в другій половині року, тобто холодна вода поширюється через Атлантику, охолоджуючи повітря на поверхні. Це має призвести до тимчасового зниження глобальної температури поверхні.

Це негативно впливає на життя

Підвищення температури негативно впливають на морське життя, частіше відбуваються екстремальні погодні феномени.

Температурні показники такі високі, що людський організм не може впоратися. Екстремальна спека становить особливу небезпеку для здоров'я людей, які працюють на відкритому повітрі, людей похилого віку та людей з уже наявними захворюваннями, такими як серцево-судинні захворювання та діабет.

Торік глобальна температура злетіла до безпрецедентного рівня, що зробило його найспекотнішим роком за всю історію спостережень. Європа виявилася частиною світу, що зазнала найбільш стрімкого підвищення температури. 2024 рік може стати ще спекотнішим.