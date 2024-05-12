Закордон 24 поспілкувався з Юрієм Отрубою, який є керівником 29-ї експедиції на станцію "Академік Вернадський". Він розповів про життя в цій загадковій локації, а також про рівень туризму станом на сьогодні.

Деталі тут "Зимую в Антарктиді": інтерв'ю з Юрієм Отрубою – керівником експедиції на "Академік Вернадський"

Туризм в Антарктиду постійно зростає

За словами Юрія, цьогоріч антарктичний туризм досягнув масштабів доковідних часів. Тоді щороку Антарктиду відвідували від 50 до 60 000 туристів. У 2024 туристичні оператори знову повернулися до цих показників.

Поблизу станції "Академік Вернадський" розташований Музей Британської антарктичної служби, який часто відвідують туристи.

Музей – це "прапрапрабабуся" нашої станції. Туристи можуть попроситися й до нас у гості. Ми проводимо маленьку екскурсію. Тож з туристами ми перетинаємося,

– розповідає Юрій Отруба.

Іноді відвідувачі висловлюють зацікавленість в екскурсії на станцію, і полярники з радістю приймають їх. Це сприяє підвищенню престижу України на міжнародній арені.

Зі станції можна надіслати пінгві-листівки

Біолог та фотограф Сергій Глотов запустив ініціативу "Листівки незламності" – з зображенням антарктичних тварин. Замовити їх можна на сторінці автора фото, а всі кошти, отримані від продажу, йдуть на підтримку наших військових. Загалом такі листівки вже полетіли до 30 країн світу.

На станції навіть є офіційне відділення Укрпошти. Звідти можна відправити листівку.