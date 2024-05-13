Было обнаружено, что средняя глобальная температура достигла 15,03 градуса по Цельсию, что на 0,14 градуса выше предыдущего рекорда, установленного в 2016 году. По сравнению с доиндустриальным периодом между 1850 и 1900 годами температура выросла на 1,6 градуса.

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Мир страдает от рекордной температуры

В рамках Парижского соглашения 2015 года страны обязались попытаться ограничить глобальное потепление на 1,5 градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня. Климатологи не будут считать предел в 1,5 градуса по Цельсию превышенным, пока его не превысит долгосрочное среднее значение, но это может произойти до 2030 года.

Нет сомнения, что длительное повышение глобальной температуры обусловлено выбросами человеком парниковых газов, таких как углекислый газ,

– говорится в отчете.

Феномен Эль-Ниньо, во время которого теплые воды распространяются через Тихий океан и выделяют тепло в атмосферу, также способствовал последней серии рекордных месяцев. Сильнейший Эль-Ниньо был в 2016 году, когда был установлен предыдущий апрельский рекорд.

Вполне вероятно, что фаза Ла-Нинья разовьется во второй половине года, то есть холодная вода распространяется через Атлантику, охлаждая воздух на поверхности. Это должно привести к временному снижению глобальной температуры поверхности.

Это негативно влияет на жизнь

Повышение температуры негативно влияют на морскую жизнь, чаще происходят экстремальные погодные феномены.

Температурные показатели такие высокие, что человеческий организм не может справиться. Экстремальная жара представляет особую опасность для здоровья людей, которые работают на открытом воздухе, пожилых людей и людей с уже имеющимися заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания и диабет.

В прошлом году глобальная температура взлетела до беспрецедентного уровня, что сделало его самым жарким годом за всю историю наблюдений. Европа оказалась частью мира, подвергшейся наиболее стремительному повышению температуры. 2024 год может стать еще более жарким.